Fifa investiga técnico da Zâmbia por acusação de abuso sexual na Copa feminina, diz jornal

São Paulo

O técnico da Zâmbia, Bruce Mwape, está sendo acusado de abusar sexualmente de uma de suas atletas dois dias antes da vitória sobre a Costa Rica pela terceira rodada da Copa do Mundo feminina. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Guardian.

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) confirmou ao periódico que recebeu uma denúncia oficial sobre o suposto incidente depois que a Zâmbia conquistou sua primeira vitória em um Mundial, na segunda-feira (31), na Nova Zelândia.

"A Fifa leva qualquer alegação de má conduta extremamente a sério e tem um processo claro para qualquer pessoa no futebol que queira denunciar um incidente. Podemos confirmar que uma denúncia foi recebida em relação à seleção feminina da Zâmbia e está sendo investigada. Não podemos fornecer mais detalhes sobre uma investigação em andamento por motivos óbvios de confidencialidade", disse um porta-voz da entidade.

Técnico da Zâmbia, Bruce Mwape, durante partida da Copa do Mundo feminina - David Rowland - 26.jul.23/Reuters

Ainda de acordo com o The Guardian, algumas jogadoras teriam visto Mwape esfregar as mãos no peito de uma de suas companheiras de time na sexta-feira (28), após um treino. Uma fonte disse ao jornal que o comportamento do técnico não é apropriado.

As testemunhas teriam discutido relatar o incidente imediatamente, mas decidiram esperar até o final da participação da Zâmbia na Copa. O país terminou em terceiro no Grupo C, no qual Japão e Espanha ficaram com as duas vagas no mata-mata e a Costa Rica também foi eliminada.

Nem o treinador nem a Associação de Futebol da Zâmbia se manifestaram ainda sobre a investigação da Fifa.

Antes do torneio, Mwape já havia sido alvo de uma investigação sobre alegações de má conduta sexual.

Em setembro, o The Guardian publicou uma extensa reportagem na qual uma das fontes ouvidas pelo jornal em condição de anonimato afirmou que, se o treinador [Bruce Mwape] quisesse dormir com alguém, a pessoa teria que dizer sim.

Durante a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, o técnico foi questionado sobre o assunto em uma entrevista coletiva. No entanto, um assessor da Fifa encerrou a entrevista antes do previsto após uma série de perguntas sobre o tema. Na ocasião, o funcionário disse que os questionamentos deveriam ser apenas sobre a competição.

Mesmo assim, Mwape ainda se manifestou e negou as acusações. "Talvez sua pergunta tenha sido feita porque você está lendo notícias nas redes sociais ou na imprensa, mas a verdade sobre o assunto deveria realmente aparecer, não apenas os boatos", ele declarou.