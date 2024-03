Violência no futebol da Turquia é inaceitável, diz presidente da Fifa

Ancara (Turquia) e Bengaluru (Índia) | Reuters

A violência no Campeonato Turco de futebol (Süper Lig) é "inaceitável", disse nesta segunda-feira (18) o presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, pedindo às autoridades que tomem medidas após uma briga depois da vitória do Fenerbahce por 3 a 2 sobre o Trabzonspor.

Os torcedores do Trabzonspor invadiram o campo após o apito final no domingo (17) e atacaram os jogadores visitantes do Fenerbahce, que reagiram para se defender.

Jogadores do Fenerbahce são atacados por torcida do Trabzonspor no estádio Papara Park, em Trabzon, na Turquia - 17.mar.2024/AFP

O episódio se segue a outros incidentes violentos na liga turca nesta temporada, incluindo um ataque a um árbitro por um presidente de clube e protestos contra decisões de arbitragem.

A polícia turca deteve 12 torcedores após o incidente, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, em uma postagem na segunda-feira.

Os jogadores do Fenerbahce deixaram Trabzon em um avião particular na noite de domingo, acompanhados por extensas medidas de segurança.

"A violência testemunhada após a partida da Süper Lig turca entre Trabzonspor e Fenerbahce é absolutamente inaceitável —dentro ou fora de campo, não tem lugar em nosso esporte ou sociedade", disse Infantino em um comunicado.

"Todos os jogadores devem estar seguros para jogar o jogo que traz tanta alegria a tantas pessoas em todo o mundo."

"Peço às autoridades competentes que garantam que isso seja respeitado em todos os níveis e que os responsáveis pelos eventos chocantes em Trabzon sejam responsabilizados por suas ações."

"Estamos passando por um período em que o futebol turco está agora completamente dominado pelo caos, onde as tensões estão constantemente altas e onde não podemos usar o poder curativo do futebol", disse o técnico do Trabzonspor, Abdullah Avci, aos repórteres no domingo.

"Não entendo por que este lugar está tão tenso. Não temos o direito de comemorar? Precisamos superar essas coisas. Precisamos ser tolerantes uns com os outros e ter bom senso", disse o técnico do Fenerbahce, Ismail Kartal, aos repórteres.

"Estamos em contato com nossos representantes e autoridades estaduais em relação aos incidentes que ocorreram durante e após a partida", disse a Federação Turca de Futebol em um comunicado.

"Ninguém deve ter dúvidas de que, após a conclusão das investigações, as sanções penais necessárias serão impostas aos responsáveis (pela violência) para evitar a repetição de tais incidentes."