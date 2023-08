Palmeiras avança à semifinal da Libertadores e vai encarar o Boca

São Paulo

Depois de vencer o primeiro jogo contra o Deportivo Pereira por 4 a 0, na semana passada, na Colômbia, o Palmeiras não precisou se esforçar muito nesta quarta-feira (30) para confirmar sua a classificação para a semifinal da Libertadores. No Allianz Parque, ficou em um empate sem gols.

Esta é a quarta vez consecutiva que o time alviverde avança para a penúltima fase da competição, já que também alcançou este estágio em 2020, 2021 e 2022.

O último clube brasileiro a conquistar esse feito foi o Santos nos tempos de Pelé. Entre 1962 e 1965, o alvinegro da Baixada também chegou a quatro semifinais seguidas, tendo terminado como campeão em 1962 e 1963.

Atualmente, o Palmeiras está em busca de seu quarto caneco. Na galeria do clube, já estão os troféus das edições de 1999, 2020 e 2021.

Na próxima fase, a formação alviverde enfrentará o Boca Juniors. Também nesta quarta, o segundo maior vencedor da Libertadores, com seis títulos, eliminou o Racing, nos pênaltis, depois de um novo empate sem gols contra o rival argentino.

Rony disputa a bola durante partida entre Palmeiras e Deportivo Pereira - Carla Carniel/Reuters

A formação dirigida por Abel Ferreira, por sua vez, teve mais facilidade para avançar no torneio e jogou em casa com o regulamento embaixo do braço depois de golear o Deportivo Pereira no primeiro confronto.

Sem a necessidade de vencer a partida e podendo perder por até três gols de diferença, não se esforçou muito para furar a defesa colombiana. Os visitantes até tentaram, ao menos, deixar uma marca no placar, mas o máximo que conseguiram foi uma bola na trave, ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, ainda tiveram um jogador expulso, quando Juan Quintero levou o segundo amarelo já aos 31 minutos, dificultando ainda mais a situação do clube.

No outro lado da chave, o Internacional é outro clube brasileiro que também espera pelo seu próximo rival no torneio. Responsável por eliminar o Bolívar, o time gaúcho vai encarar o vencedor do confronto entre o Fluminense e o Olímpia. No jogo de ida, os cariocas venceram os paraguaios por 2 a 0. A segunda partida será nesta quinta-feira (31), no Paraguai.