Aaron Rodgers sofre grave lesão e está fora da temporada da NFL

O quarterback Aaron Rodgers, 39, do New York Jets, sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles durante sua partida de estreia pelo time de Nova York e está fora da temporada de 2023 da NFL (National Football League), a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

Um exame de ressonância magnética mostrou que o jogador, eleito quatro vezes MVP (jogador mais valioso da temporada), sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles esquerdo durante partida disputada contra o Buffalo Bills, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Rodgers (de branco) ficou com o pé preso no gramado - Vincent Carchietta - 11.set.2023/USA Today Sports

Rodgers se lesionou após uma tentativa de bloqueio do adversário Leonard Floyd após somente quatro jogadas transcorridas na partida e precisou do auxílio dos companheiros do time para deixar o campo. Na jogada, o pé esquerdo do quarterback ficou preso no gramado. Ele foi substituído por Zach Wilson, e o jogo terminou na prorrogação, com vitória dos Jets por 22 a 16.

Os Jets fizeram um post na rede social X (antigo Twitter) lamentando a lesão sofrida pela estrela do esporte. "Não foi da maneira de que nenhum de nós gostaria, mas sabemos que o compromisso que você assumiu com o time vai continuar nos impactando para seguir em frente", diz a mensagem.

Rodgers foi contratado pelo time de Nova York em abril deste ano para ser um dos líderes do time, após ter passado 18 temporadas no Green Bay Packers. A estrela era a principal aposta dos Jets para voltar aos playoffs da liga, fase não alcançada desde 2010.