Brasil vence Japão e se classifica para Jogos de Paris no vôlei feminino

São Paulo

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Japão no pré-olímpico em jogo decisivo de cinco sets neste domingo (24) na casa das adversárias e garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Jogando em Tóquio em briga direta pela última vaga em aberto no grupo, o Brasil venceu as donas de casa por 3 a 2, com parciais de 25/21, 22/25, 27/25 e 15/25, com 15/10 no tie break.

Bicampeã em Pequim (2008) e Londres (2012), a seleção feminina do Brasil vai em busca do tricampeonato em Paris.

Seleção brasileira feminina de vôlei comemora vitória sobre o Japão e classificação para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris - 24.set.2009/CBV

Com a vitória, a equipe liderada pelo técnico José Roberto Guimarães encerrou a participação no pré-olímpico com seis vitórias e apenas uma derrota para a Turquia, que se classificou em primeiro no grupo.

O jogo contra as turcas na sexta-feira (22) foi marcado por homenagens das jogadoras brasileiras à Walewska, campeã olímpica nos Jogos de Pequim que morreu na quinta-feira (21).

"A gente se comprometeu a lutar por ela [Walewska]. Fica uma homenagem de ter conseguido isso por tudo que ela representou e sempre vai representar", afirmou a capitã da seleção Gabi Guimarães após a partida com o Japão em entrevista ao SporTV.

Sérvia e República Dominicana também garantiram vaga nos Jogos de Paris no pré-olímpico. Alemanha, Itália, Polônia e EUA disputam as duas vagas restantes neste domingo.