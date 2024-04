França prende jovem de 16 anos em ação contra terrorismo nas Olimpíadas

Paris | Reuters

As autoridades antiterrorismo francesas prenderam um jovem de 16 anos depois de ele ter dito nas redes sociais que gostaria de morrer como mártir nos Jogos Olímpicos em Paris.

"Ele foi preso depois de anunciar publicamente nas redes sociais que planejava criar um cinto explosivo para se tornar um mártir", disse uma porta-voz do órgão francês antiterrorismo, acrescentando que uma investigação está em andamento para determinar se ele tinha intenções genuínas de cometer um ato terrorista.

Segundo informações do periódico Le Parisien, o jovem estava sendo monitorado por radicalização islâmica e teria publicado mensagens no Telegram em busca de material para fabricar um cinto explosivo. De acordo com a publicação, sua intenção era cometer um atentado durante os Jogos Olímpicos com um rifle e um cinto explosivo em nome da organização terrorista Estado Islâmico.

Policiais franceses patrulham região do Trocadéro - Gonzalo Fuentes - 4.mar.2024/Reuters

Conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, bem como a ameaça de ataques militantes islâmicos, levaram a França a elevar seu alerta de segurança para o nível mais alto.

O governo francês pediu a cerca de 45 países estrangeiros que contribuam com vários milhares de militares, policiais e civis extras para ajudar a proteger as Olimpíadas de Paris.