Homem é detido após tentativa de furtar celular de Lugano

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde de domingo (24), nos arredores do estádio do Morumbi, momentos antes da final da Copa do Brasil, acusado de furtar celulares de torcedores que se dirigiam para o local e também convidados, entre eles o ex-jogador Diego Lugano.

Vídeos que circulam na redes sociais mostram o momento em que o suspeito aproveita uma aglomeração em torno do uruguaio para se aproximar dele e furtar o celular do ex-atleta.

Ex-jogador Diego Lugano esteve no Morumbi neste domingo (24) para ver a final da Copa do Brasil - Eduardo Knapp - 29.ago.19/Folhapress

Ao perceber a ação do suspeito, o próprio Lugano conseguiu segurá-lo e pediu para que a polícia fosse até o local. Até a chegada dos militares, o suspeito do furto acabou agredido por torcedores e caiu no chão.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que, assim que os policiais foram acionados, ele chegaram ao local e já encontraram o suspeito sendo agredido.

O homem foi levado para dentro do estádio e depois encaminhado para o 33º DP, em Pirituba, onde o caso foi registrado.

"Uma das vítimas, um ex-jogador do São Paulo, de 42 anos, informou que o homem, após pegar seu celular, entregou para outra pessoa. O caso foi registrado como furto no 33° DP", informou a SSP.

Apesar do incidente, Lugano permaneceu no Morumbi e acompanhou a partida em que o São Paulo se sagrou campeão da Copa do Brasil, em empate por 1 a 1 com o Flamengo —no jogo de ida, a equipe paulista havia vencido no Maracanã por 1 a 0.