Pôster do campeão ainda é item disputado por torcedores nas bancas

São Paulo

Tradição que remonta a meados do século passado, o pôster com a foto do time campeão publicado por jornais e revistas após decisão dos campeonatos de futebol continua sendo objeto de desejo de torcedores brasileiros.

Ao longo desta semana pós-decisão da Copa do Brasil, são-paulinos de todo o país têm corrido às bancas em busca da lembrança. No domingo (24), o São Paulo derrubou o Flamengo e conquistou o torneio pela primeira vez.

Torcedores tricolores dizem que, além de ter uma lembrança dos jogadores responsáveis pela campanha vitoriosa, o papel na parede futuramente será repassado aos filhos, sobrinhos e netos, que possivelmente vão herdar a mesma paixão pela agremiação.

Alexandre Giesbrecht, com pôster do time campeão da Copa do Brasil de 2023 e edição da Folha sobre o título do Brasileiro de 1977 - Arquivo pessoal

É o caso do professor de educação física Luis Guilherme Claro, 31, de Sorocaba, aficionado pelo clube do Morumbi.

Colecionador de diversos itens do clube, Claro calcula que tem cerca de 3.500 objetos relacionados ao time, entre pôsteres, DVDs, camisas, livros, bandeiras e canecas, entre outras recordações que guarda com carinho em casa.

Ele tem também uma tatuagem no antebraço direito do ídolo Rogério Ceni, que ilustra defesa emblemática feita pelo goleiro na final do Mundial de Clubes de 2005, em que o tricolor superou o Liverpool.

"Tenho o costume de guardar tudo o que compro quando vou aos jogos do São Paulo. Penso que um dia, quando tiver meu filho, vou poder mostrar e repassar para ele tudo isso", afirma o professor. Enquanto não tem filhos, ele doutrina o sobrinho Pedro Henrique, 13 anos, que o acompanhou ao Morumbi no domingo.

Representante comercial em Paraguaçu Paulista, Junior Karam, 32, é outro apegado aos pôsteres.

"Continuo comprando, apesar de o time não estar ajudando muito nos últimos anos", diverte-se Karam, em referência à seca recente de títulos.

O título anterior conquistado pelo São Paulo foi o do Campeonato Paulista de 2021, cuja recordação o torcedor guarda em forma de pôster divulgado pelo jornal Agora na ocasião. Antes disso, a conquista anterior já tinha quase dez anos, quando o time faturou a Copa Sul-Americana em 2012.

"Compro para deixar de recordação e para que, daqui 20 ou 30 anos, meus filhos e netos tenham essa vivência sobre um pouco da história do clube", afirma Karam, cuja paixão pelo tricolor paulista foi transmitida à filha. Elisa, de dois anos, já sabe cantar o hino do clube, diz o orgulhoso pai.

Junior Karam e Luis Guilherme Claro, torcedores do São Paulo que guardam pôsteres e uma série de outras recordações - Arquivo pessoal

A paixão passada de pai para filho foi justamente o que fez o publicitário Alexandre Giesbrecht, 47, tornar-se são-paulino.

"Gostava de ir ao arquivo do meu pai para ler sobre as conquistas do São Paulo, como a do Paulista de 1971 ou a do Brasileiro de 1986. Ele percebeu que eu comecei a gostar até mais do que ele e me passou toda sua coleção. Isso me incentivou a começar a guardar também", diz o paulistano do bairro do Bixiga.

Ele criou a própria newsletter, hoje com mais de 300 assinantes, nas quais apresenta as novidades do clube. Segundo ele, há pouco espaço para o esporte na mídia tradicional.

"Antigamente, ia à banca comprar o jornal ou revista do título, e eram seis, sete opções. Hoje tem uma ou duas, e nenhuma traz uma cobertura muito grande", afirma Giesbrecht

Jornaleiros afirmam que percebem nos dias seguintes às finais de campeonato um aumento no movimento de clientes em busca de jornais e revistas que trazem a imagem da equipe campeã.

Hany Valentim, 38, proprietária da "Banca do Parque", na praça Alex Freua Neto, na região central de São Paulo, diz que um público mais velho e funcionários de empresas nos arredores geralmente esgotam os jornais e revistas que chegam com pôsteres dos campeões.

Entre as publicações tradicionais que cobrem esportes, Placar e Lance! publicaram pôsteres do campeão da Copa do Brasil, com tiragem de 20 mil exemplares cada. Também fizeram versão própria a revista Show de Bola, da Editora Online, e a SportBuzz, do Grupo Perfil.

"Queremos manter a tradição de publicar o pôster do campeão. Acho que somos uma das únicas que mantenham tanta regularidade na publicação", afirma Gustavo Leme, CEO da Placar. "Continuamos publicando porque há demanda", emenda o executivo.

A distribuição do pôster da Placar, com custo unitário de R$ 10, teve a circulação restrita ao estado de São Paulo. Para torcedores de outras regiões, a Placar vai passar a comercializar os produtos por meio de um canal no Mercado Livre a partir desta semana.

Segundo Leme, investimentos em marketing e nas mídias sociais para aumentar a divulgação devem contribuir para o crescimento da demanda pelos pôsteres e revistas nos próximos meses.

A Placar começou a circular em 1970 e desde o final do ano passado passou a ser publicada pela Score Editora, após acordo de licenciamento junto à Abril.

Já o jornal esportivo Lance! começou a circular em meados de 1997, mas interrompeu a distribuição nas bancas em 2020, mantendo desde então apenas a operação digital. A publicação, contudo, voltou a circular nas bancas em uma edição especial comemorativa da conquista tricolor, que teve uma alta demanda por parte do público.

"Recebemos muita demanda de retorno às bancas por meio das nossas redes sociais e aproveitamos esse momento de um título inédito para marcar o retorno desse produto histórico do Lance!", diz Fernanda Herz, gerente comercial e de parcerias da publicação.

As revistas começaram a chegar às bancas das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir de terça-feira (26). Nos demais estados, as vendas começam na sexta (29).

A Folha, por sua vez, disponibilizou aos leitores o pôster do campeão da Copa do Brasil em versão digital. A primeira versão divulgada pelo jornal não contava com o atacante argentino Calleri entre os jogadores perfilados para a foto. Após alerta dos leitores, uma nova versão foi publicada com a presença do artilheiro.

Na final do Campeonato Paulista deste ano, em que o Palmeiras venceu o Água Santa, Hany diz que a procura foi tão grande em sua banca que foi preciso fazer uma lista de espera para atender todos os pedidos.

Mikael Fernandes, 21, que trabalha em uma banca perto da avenida Aclimação, no bairro de mesmo nome, diz que também percebe um aumento relevante após as finais de campeonato.

"Veio bastante gente após o Paulista. Mesmo depois de ter acabado o campeonato e já tendo começado outras competições, o pessoal ainda veio atrás, diz Fernandes, que calcula que tenha vendido mais de dez pôsteres do Palmeiras após a vitória no campeonato estadual, com valores entre R$ 5 e R$ 15, aproximadamente.

Ele acrescenta que, devido à recente fase vitoriosa do time comandado pelo português Abel Ferreira, os palmeirenses têm sido os que mais aparecem em busca de recordações das conquistas palestrinas nos últimos anos. Nesta semana, tem sido a vez dos são-paulinos.