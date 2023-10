Entenda como é o salto mais difícil da ginástica, executado por Simone Biles

São Paulo

A ginasta americana e campeã olímpica Simone Biles, 26, roubou os holofotes durante a disputa do Mundial de ginástica artística que está sendo disputado na Antuérpia, na Bélgica, ao realizar um salto inédito até então em grandes competições internacionais.

A estrela do esporte executou no domingo (1) com sucesso o movimento conhecido como Yurchenko double pike , que passará a ser chamado de Biles 2 em homenagem à atleta. Ele é considerado um dos saltos mais difíceis de ser realizado na ginástica.

Ginasta americana Simone Biles se apresenta no Mundial da Antuérpia, na Bélgica - Yves Herman - 1.out.2023/Reuters

O salto é executado em cerca de seis segundos e começa a partir de uma corrida em direção ao trampolim que impulsiona o corpo de Biles para o cavalo, para que ela faça o primeiro movimento, chamado de "Yurchenko".

Nele, a atleta salta de costas em direção ao aparelho de sustentação, se apoiando sobre ele com os braços estendidos e as pernas para o alto, ficando por uma fração de segundos em uma espécie de bananeira. O movimento inicial do salto foi batizado em homenagem à ginasta campeã mundial Natalia Yurchenko, da União Soviética.

Na sequência, o "double" do nome do salto faz referência aos dois mortais (giro completo do corpo no ar) realizados pela ginasta logo após a saída do trampolim. E o "pike" diz respeito ao formato do corpo da ginasta durante a execução do duplo mortal: com as mãos sob os joelhos e as pernas esticadas.

"De todos os saltos apresentados por todas as ginastas até aqui, a federação internacional de ginástica entendeu que esse é o que tem o maior grau de dificuldade", explica Henrique Motta, diretor esportivo da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), em entrevista à Folha direto do Mundial, onde está acompanhando a equipe brasileira.

"Em comparação a todos os demais saltos apresentados antes, eles nunca pontuaram tanto quanto esse [da Simone Biles]", acrescentou Motta, lembrando que o movimento é considerado o mais difícil apenas na prova de salto, sem levar em conta os exercícios nos outros aparelhos.

A dificuldade do movimento está principalmente no fato de a ginasta completar dois giros enquanto está no ar, o que exige força e habilidade extremas para evitar que um salto incompleto em alta velocidade resulte em uma aterrissagem perigosa com a cabeça voltada ao chão.

O salto rendeu à ginasta uma nota 15,266 no Mundial e a liderança no aparelho e no ranking geral, mesmo tendo sofrido um desconto de 0,5 pelo técnico ter se posicionado ao lado do colchão de aterrissagem, para garantir a segurança e caso a atleta necessitasse de alguma ajuda para a conclusão do movimento –o que não foi o caso.

Ao final das classificatórias do dia, a americana marcou 14,949 pontos no salto e garantiu a liderança no aparelho. Ela foi seguida pela brasileira Rebeca Andrade, que anotou 14,633 pontos, e pela coreana Yeo Seojeong, com 14,516 pontos.

No ranking geral considerando as apresentações em todos os aparelhos, Biles também aparece à frente com 58,865 pontos. Na sequência vêm a compatriota Shilese Jones, com 56,932 pontos, a britânica Jessica Gadirova (56,766) e a brasileira Rebeca Andrade (56,599).

"Espero que as pessoas percebam que talvez seja a única vez em suas vidas que verão um salto assim na ginástica feminina. Isso deve ser valorizado", disse à AFP o francês Laurent Landi, treinador da estrela da ginástica olímpica.

O movimento foi realizado no domingo durante a rodada classificatória do torneio. A ginasta poderá repetir o salto na final por equipes (dia 4), na final individual (dia 6) e na final do salto (dia 7), mas uma definição sobre as manobras a serem executadas poderá sofrer alterações até lá.

Os cinco saltos mais difíceis da ginástica artística Yurchenko Double Pike (Biles 2) atleta salta de costas em direção ao aparelho, se apoia com as mãos e toma impulso para fazer dois mortais com as pernas esticadas

Produnova também conhecido como salto da morte, o movimento consistente em uma saída do cavalo com um duplo mortal com as pernas dobradas junto ao corpo até a aterrissagem no colchão

Biles 1 Yurchenko com meia-torção no cavalo e dupla pirueta: atleta salta em direção ao trampolim de costas, se apoia com os braços no cavalo e toma impulso para realizar duas piruetas (giro lateral completo do corpo)

Duplo Twist Carpado salto com uma pirueta seguida por um duplo mortal, foi batizado de Dos Santos, em homenagem à ginasta brasileira Daiane dos Santos, que realizou o movimento pela primeira vez em 2003

Salto Cheng manobra em que a ginasta salta de costas em direção ao cavalo e na sequência emenda 1,5 pirueta até a aterrissagem. Foi batizada em homenagem à chinesa Cheng Fei, campeão olímpica em Pequim-2008

Biles executou o salto pela primeira vez em 2021 em um campeonato nos Estados Unidos e era esperado que ela tentasse o movimento durante as Olimpíadas de Tóquio —o batismo com o nome da atleta só é confirmado após a execução do salto em uma competição internacional de renome.

No entanto, ela optou por não competir nos Jogos Olímpicos no Japão para tratar de questões relacionadas à saúde mental, e estava afastada das competições internacionais desde então, até a volta no Mundial da Antuérpia.

A ginasta explicou que seu afastamento decorreu de um fenômeno conhecido como "twisties", um bloqueio mental em que o atleta perde o senso de espaço enquanto está fazendo acrobacias no ar.

Atual campeã mundial, a brasileira Rebeca Andrade aparece como uma das principais adversárias da ginasta americana na competição na Bélgica.

Esse será o quinto movimento da ginástica batizado com o nome da multicampeã Simone Biles, sendo dois no solo, dois no salto e um na trave de equilíbrio. Ela é a segunda ginasta com mais manobras que levam seu nome na ginástica, atrás apenas da russa Svetlana Khorkina, com oito.