Sem Cristiano Ronaldo e Neymar, lista da Bola de Ouro tem Messi, Haaland e Mbappé

Paris | AFP

Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e o vencedor de 2022 Karim Benzema estão na lista dos trinta indicados à Bola de Ouro de 2023, revelada nesta quarta-feira (6) pela revista France Football.

A seleção espanhola campeã do mundo tem cinco candidatas na categoria feminina.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e agora jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, é o grande ausente da lista. É a primeira vez desde 2003 que o português não figura na lista. Ele é o segundo maior vencedor da premiação, com cinco troféus.

Neymar, que recentemente trocou o PSG pelo Al Hilal, também não foi listado pela revista francesa. O único brasileiro a concorrer o prêmio é Vinicius Junior, do Real Madrid.

O argentino Messi, campeão mundial com a Argentina na Copa do Qatar, em 2022, é o favorito para conquistar sua oitava Bola de Ouro, apesar de ter saído do Paris Saint-Germain para jogar pelo Inter Miami, da MLS, campeonato de menos destaque em comparação com as ligas europeias.

Em 2022, Lionel Messi levou a Argentina à conquista da Copa do Mundo no Qatar - Anne-Christine - 7.jun.23/AFP

Mas, desde que chegou à Flórida, Messi brilha com gols e assistências.

Contra ele, os principais rivais na premiação deste ano são o norueguês Erling Haaland, 23, do Manchester City, e o francês Kylian Mbappé, 24, do Paris Saint-Germain.

Haaland acaba de ganhar o troféu da Uefa de melhor jogador da temporada 2022-2023, depois de marcar 52 gols, levando em consideração todas as competições, em sua primeira temporada no City.

Mbappé foi vice-campeão mundial no Qatar e marcou 36 gols em 42 jogos pelo PSG na última temporada. Na atual jornada do Campeonato Francês, ele marcou cinco gols em três jogos.

Além de Messi, há outros três jogadores argentinos campeões mundiais na lista: Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Emiliano Martínez.

Entre os novos nomes da lista estão o prodígio inglês Jude Bellingham, recentemente contratado pelo Real Madrid, o também inglês Bukayo Saka, do Arsenal, o jovem alemão do Bayern de Munique Jamal Musiala e o novo atacante francês do PSG Randal Kolo Muani.

Cinco espanholas

Na categoria feminina, a Espanha, que conquistou o título mundial em agosto no torneio realizado na Austrália e na Nova Zelândia, é a protagonista da lista de indicadas, com cinco representantes.

Quatro delas (Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Mapi León e Salma Paralluelo) são jogadoras do Barcelona, que venceu a Liga dos Campeões da Europa em maio passado, em Eindhoven. A quinta é Olga Carmona (Real Madrid), autora do gol da vitória sobre a Inglaterra na final do dia 20 de agosto, em Sydney, que deu o título à Espanha.

Patri Guijarro e Mapi León não foram à Copa do Mundo. Elas fazem parte do grupo de jogadoras que entraram em conflito com o então técnico Jorge Vilda, demitido na terça-feira (5).

Aitana Bonmatí foi a vencedora na semana passada do prêmio de Jogadora do Ano da Uefa e foi eleita a melhor jogadora do Mundial.

Em contrapartida, sua compatriota Alexia Putellas, Bola de Ouro em 2021 e 2022, não aparece na lista. Seriamente lesionada no joelho, ela ficou muito tempo afastada dos gramados e quase não jogou na última temporada.

Entre as 30 indicadas pela revista francesa, a única brasileira é Debinha, que atualmente joga no Kansas City Current, mas fez parte da temporada com a camisa do North Carolina Courage.

Seis vezes vencedora da Bola de Ouro, Marta ficou fora da lista desta vez.

A cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2023 acontecerá no dia 30 de outubro em Paris.