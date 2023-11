Corinthians faz proposta à Caixa para quitar dívida da arena

São Paulo

O Corinthians apresentou à Caixa Econômica Federal uma nova proposta para quitar a dívida referente ao financiamento para a construção da Neo Química Arena.

A oferta do clube foi apresentada aos executivos do banco estatal na manhã desta sexta-feira (17) durante uma reunião em Brasília com representantes das duas entidades.

Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal - Divulgação

Em nota, a Caixa confirmou a negociação. "A proposta será encaminhada internamente para avaliações técnicas", diz um trecho do comunicado.

De acordo com o portal UOL, a diretoria alvinegra entende que a dívida está em torno de R$ 600 milhões, dos quais R$ 300 milhões seriam pagos com a venda dos naming rights para a Hypera Pharma, empresa do ramo farmacêutico que batizou a Neo Química Arena, enquanto a outra metade seria quitada com uma carteira de precatórios — títulos de admissões de dívidas de um governo (estadual, municipal ou federal) com pessoas ou empresas, mas sem um prazo de pagamento.

Inaugurada em 2014, estádio em Itaquera acabou virando um problema para o clube alvinegro - Gabriel Cabral/Folhapress

O anúncio da negociação ocorre no dia seguinte à visita do presidente corintiano, Duilio Monteiro Alves, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto.

O ex-presidente alvinegro e ex-deputado do PT Andres Sanchez também participou do encontro, divulgado por Lula nas redes sociais, onde ele citou que ganhou uma camisa autografada pelo goleiro Cássio.

A assessoria de imprensa do Planalto não deu detalhes sobre o teor da conversa entre os presentes, mas disse que eles falaram do Corinthians. Lula é corintiano.

A tentativa selar um acordo para o pagamento da Neo Química Arena também ocorre há uma semana da eleição que vai definir o novo presidente do Corinthians, no próximo sábado (25).

Atual mandatário, Duilio apoia o candidato André Luiz Oliveira, conhecido como André Negão, membro do grupo Renovação e Transparência, que tem Andres Sanchez como seu principal fundador.

André Luiz terá como adversário Augusto Melo.

Íntegra do comunicado da Caixa

"A Caixa Econômica Federal comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados, e ao mercado em geral que, na manhã desta sexta-feira, representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram, tendo o Clube apresentado proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do Contrato de Financiamento firmado para a construção da Arena Corinthians. A proposta será encaminhada internamente para avaliações técnicas."

Comunicado do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa a todos os seus associados e torcedores que apresentou na manhã desta sexta-feira (17) uma proposta à Caixa Econômica Federal para a realização de um dos nossos objetivos mais desejados: a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento para a construção da Neo Química Arena.

A proposta foi recebida pela Caixa e, agora, aguardaremos a obtenção dos documentos necessários à sua formalização.

Informamos que, tão logo seja superada essa etapa, mais detalhes serão divulgados.

Atenciosamente,

Duilio Monteiro Alves

Presidente do Sport Club Corinthians Paulista