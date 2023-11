Jogador ganês morre durante partida na Albânia

Tirana (Albânia) | AFP

O jogador ganês Raphael Dwanema morreu neste sábado (11) após sofrer uma crise cardíaca durante uma partida de futebol. Seu time, o KS Egnatia Rrogozhine, enfrentava o FK Partizani pelo campeonato da Albânia, no sudeste da Europa, e a morte foi divulgada em comunicado emitido pela Federação Albanesa de Futebol.

"Os serviços de emergência presentes no estádio o transferiram com urgência para o hospital, onde o jogador de 28 anos faleceu", diz nota.

Artilheiro máximo do campeonato albanês, Dwanema foi formado na base do Salzburgo e foi considerado em 2013 uma das grandes esperanças do futebol ganês. Ele já teve problemas cardíacos no passado, o que o impediu de assinar com o Brighton inglês em 2017.

O jogador passou por uma cirurgia cardíaca em 2020 e implantou um marca-passo para continuar sua carreira, que o levou a jogar na Dinamarca, Áustria, Suíça. Na Espanha, jogou no Levante durante a temporada 2018-2019 e no Zaragoza, por empréstimo, na temporada seguinte.

"Em nome do Levante, queremos expressar nossas mais sinceras condolências pela morte de nosso ex-jogador, Raphael Dwamena. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento difícil. Seu legado em nosso clube perdurará para sempre", escreveu na rede social X o clube valenciano, atualmente na Segunda Divisão do futebol espanhol.

A morte de Dwanema abriu o debate na mídia albanesa sobre a responsabilidade da federação do país de ter impedido ou não que ele praticasse futebol profissionalmente. A federação decidiu suspender todas as partidas do campeonato deste sábado em homenagem a ao jogador.