Romero marca de voleio e Corinthians estreia com vitória no Paulista

O Corinthians estreou no Campeonato Paulista 2024 com uma vitória sobre o Guarani, neste domingo (21), por 1 a 0, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Ainda sem contar com todos os reforços contratados pela diretoria e com evidente carências em alguns setores, o time de Mano Menezes contou com um gol de voleio de Romero, aos 28 minutos do primeiro tempo, para superar o time de Campinas.

Os visitantes também tiveram chances de balançar a rede de Cássio, sobretudo no segundo tempo, ao acertar uma bola no travessão, após cabeçada de Matheus Bueno, no começo da etapa final, quando só a equipe do Guarani criou oportunidades reais de gol.

Apesar da boa partida defensiva, ofensivamente os donos da casa tiveram pouca criatividade.

O time de Mano Menezes entrou em campo com três estreantes: o lateral esquerdo Hugo, o zagueiro Félix Torres e o volante Raniele. O também lateral esquerdo Palacios começou a partida no banco, enquanto o zagueiro Gustavo Henrique ainda não treina com bola e o meia Rodrigo Garro aguarda a sua inscrição no campeonato.

Do trio estreante, a missão mais difícil foi de Torres, que acabou sendo um dos destaques do jogo, por seu bom posicionamento. O equatoriano vinha treinando entre os reservas, mas ganhou uma chance de última hora depois que Lucas Veríssimo resolveu deixar o Corinthians às vésperas do Estadual. Ele se transferiu para o Al-Duhail, do Catar.

Romero festeja seu gol em vitória do Corinthians sobre o Guarani - Karen Fontes/AFI/iShoot/Folhapress

Em nota divulgada no sábado (20), o clube confirmou a transferência do defensor que estava emprestado ao time e com o qual tinha um acordo verbal desde o início deste ano para sua compra em definitivo. Mas, como o novo vínculo não foi assinado antes do Paulista, o Corinthians nada pôde fazer para segurá-lo.

"O clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para a sua permanência definitiva pronto para assinatura do jogador e seu staff [empresário Paulo Pitombeira] desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático", afirmou o Corinthians.

A saída repentina de Veríssimo mudou o planejamento da diretoria, que pretendia intensificar suas buscas para reforçar o setor ofensivo da equipe e agora também terá de ir atrás de um novo zagueiro.