Santos estreia no Paulista com vitória sobre o Botafogo-SP

São Paulo

O Santos venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 na noite deste sábado (20), em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. Foi a estreia de ambas as equipes na competição. O gol foi de Otero.

Com um time totalmente reformulado em relação ao que foi rebaixado para a Série B do Brasileiro em dezembro -- dentre os jogadores que atuavam frequentemente em 2023, só João Paulo, Joaquim e Furch começaram a partida deste sábado--, o Santos encontrou um confronto equilibrado no primeiro tempo.

Otero comemora o gol da vitória do Santos contra o Botafogo-SP; equipe de Fábio Carille estreou com vitória - Guilherme Veiga/UAI Foto

Suas melhores chances vieram a partir de passes do estreante Giuliano, ex-Corinthians. Na primeira, Pedrinho chutou para fora, e na segunda, Guilherme parou no goleiro da equipe do interior, João Carlos.

O Botafogo, por sua vez, quase chegou ao gol com Leandro Pereira, ex-Palmeiras, que completou cruzamento da esquerda mas chutou para fora.

A equipe de Fábio Carille voltou para a segunda etapa buscando pressionar. Teve chances com Pituca e Julio Furch, ambas de cabeça de cabeça e defendidas por João Carlos.

O gol veio aos 26 minutos, a partir de uma mudança de Fabio Carille. O venezuelano Otero, que entrara havia pouco tempo, recebeu bom passe de Giuliano, dominou e, numa espécie de voleio, balançou as redes da equipe de Ribeirão Preto.

A equipe local até ensaiou uma pressão nos últimos minutos, com cruzamentos e escanteios, mas não conseguiu o empate.

O Santos agora lidera o Grupo A do Paulista, com três pontos. A chave tem ainda Ituano, Portuguesa e Santo André. As equipes de um mesmo grupo não se enfrentam na fórmula de disputa do Paulista. Ao final, as duas mais bem colocadas de cada uma das chaves avançam às quartas de final.

A equipe do litoral paulista não consegue passar da primeira fase desde 2020.

O Santos volta a campo na quinta-feira (25), quando recebe a Ponte Preta, às 19h30. O Botafogo-SP enfrenta o Água Santa, fora de casa, na terça (23), às 21h30.