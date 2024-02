Curry supera Sabrina Ionescu em histórica competição de arremessos de três pontos

Indianápolis | AFP

Stephen Curry, do Golden State Warriors, derrotou no sábado (17) Sabrina Ionescu, do New York Liberty, na primeira competição de arremessos de três pontos entre estrelas das ligas norte-americanas de basquete masculino (NBA) e feminino (WNBA).

Este desafio foi a principal novidade do fim de semana do Jogo das Estrelas (All-Star) da NBA em Indianápolis.

Ionescu, que no ano passado venceu a competição da WNBA com uma pontuação surpreendente e foi a primeira a competir lançando da linha de três pontos da NBA, a uma distância maior do que em sua liga, mas com bolas de menor tamanho, começou o duelo marcando 26 pontos.

Essa mesma pontuação havia sido suficiente minutos antes para Damian Lillard vencer a tradicional competição de arremessos de três pontos da NBA pelo segundo ano consecutivo.

Curry, o melhor arremessador da história da NBA, começou sua vez com alguns erros, mas foi se aquecendo nos últimos arremessos até terminar com 29 pontos.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Sabrina Ionescu, do New York Liberty, após desafio de cesta de três pontos no Oil Stadium, em Indianápolis, nos EUA - Stacy Revere - 17.fev.2024/Getty Images via AFP

Após a batalha, Ionescu e Curry se abraçaram e expressaram o desejo de que eventos como esse continuem acontecendo entre as duas ligas.

"Uma noite como essa mostra que se você sabe arremessar, você sabe arremessar. Não importa se você é um menino ou uma menina", enfatizou Ionescu sob os aplausos do público de Indianápolis.

"Foi incrível ser a primeira a participar desse tipo de evento e oferecer um grande espetáculo, mas entendendo o que isso significa. Estou animada para mudar a narrativa e poder fazer isso ao lado do maior nisso", afirmou a jogadora de 26 anos.

"Ela elevou o nível", disse Curry. "Foi incrível vê-la (...) Temos que fazer isso com mais frequência".

No ano passado, Ionescu protagonizou uma competição de arremessos de três pontos recorde na WNBA, errando apenas dois de seus 27 arremessos e acertando 20 consecutivos.

Sua exibição recebeu elogios do mundo do basquete, incluindo Curry, vencedor do concurso da NBA duas vezes (2015 e 2021), a quem Ionescu desafiou a competir nesse mano a mano.

Damian Lillard é bicampeão no arremessos de três pontos e repete feito de Jason Kapono em 2007-08

Em um dos concursos de maior nível dos últimos anos, Damian Lillard (Bucks) se consagrou pelo segundo ano consecutivo como rei dos arremessos de três pontos do All-Star, superando na final o pivô Karl-Anthony Towns (Timberwolves) e o armador Trae Young (Hawks).

Saindo por último, Lillard alcançou antecipadamente os 24 pontos que seus dois rivais haviam conseguido e, após várias falhas, acertou o arremesso de três pontos da vitória em sua última oportunidade e comemorou apontando para o pulso, seu gesto emblemático conhecido como 'Dame Time'.

"É bom conseguir com um pouco de drama", brincou o armador. "Na verdade, não sabia como estava me saindo, mas pelo público sabia que tinha que acertar o último para vencer".

Lillard, que no ano passado conquistou o título com o uniforme dos Blazers, é o primeiro jogador a defender esse título desde Jason Kapono entre 2007 e 2008.