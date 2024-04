Textor reforça acusação de fraudes no Brasileiro e promete entregar provas à CPI em sigilo

Brasília

O dono da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo, John Textor, fez à CPI das Apostas Esportivas do Senado novas acusações contra juízes de futebol e clubes do Campeonato Brasileiro com base em relatório que analisa comportamento de atletas e erros de arbitragem.

"Eu só posso afirmar que eu nunca fiz nenhuma acusação contra um clube ou contra pessoas que não possam estar por trás de manipulação de resultados, como em 2022. A tecnologia que utilizamos prova a manipulação, como vou demonstrar na sessão secreta, quando vou divulgar o nome de pessoas, dirigentes e árbitros", disse Textor aos senadores.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor prestou depoimento à CPI de Apostas Esportivas do Senado nesta segunda-feira (22) - Gabriela Biló/Folhapress

O dirigente disse que a metodologia utilizada pela empresa Good Game!, autora dos relatórios, não revela as razões de manipulações esportivas, mas como se deu a fraude.

"Eu não venho com evidência de pagamento em dinheiro [...]. A nossa evidência diz como os jogos foram manipulados, não por quê."

A empresa francesa Good Game! é especializada em analisar jogos, com foco na atuação de atletas e erros de arbitragem. Ela foi contratada pelo Botafogo em 2023 para emitir relatórios sobre partidas do Campeonato Brasileiro.

Na prática, o relatório traz uma análise detalhada dos acontecimentos dos jogos. Com ajuda de tecnologia, a empresa classifica erros de arbitragem ou atitudes consideradas suspeitas de atletas.

"A manipulação de resultados é como um truque de mágica de David Copperfield [...] É um desânimo no momento em que você deveria entregar toda a energia. A manipulação dos resultados acontece a cada momento, e agora nós temos a capacidade de revelar o que ocorre por trás dessa manipulação de resultado", disse o dirigente à CPI.

Os erros de arbitragem e as falhas de atletas relatadas pela empresa são apresentadas por Textor como ações calculadas para manipular resultados esportivos. As conclusões do dirigente do Botafogo foram contestadas por senadores.

Advogado do esporte, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) afirmou que é "perigoso olhar só para o comportamento do atleta" e afirmar que erros no futebol tenham o objetivo de fraudar resultados.

"Em grande parte delas, o resultado [de partidas de futebol] é determinado pelos erros dos atletas ou da arbitragem —não necessariamente com o intuito de manipular [...]. Tão ruim quanto a manipulação das apostas é a suspeita da manipulação de apostas", disse Portinho.

As acusações do dirigente botafoguense cresceram após o clube carioca perder de virada para o Palmeiras por 4 a 3, dentro de casa —resultado importante para a arrancada do time paulista para o título nacional do ano passado. Ao final do jogo, Textor fez duras críticas à arbitragem por causa da expulsão do zagueiro Adryelson.

"Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo [Rodrigues, presidente da CBF], mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso o que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada", afirmou Textor no gramado do Nilton Santos.

John Textor prometeu apresentar à CPI das Apostas Esportivas todos os documentos que o embasaram a fazer as críticas e acusações das manipulações de resultados esportivos no Brasileiro. As provas, porém, só serão entregues em uma parte secreta da reunião com os parlamentares.

O dirigente botafoguense chegou ao Senado com o braço recém-operado. Ele foi submetido a cirurgia no último domingo (21) por ter fraturado o cotovelo em uma queda de skate na véspera.

Textor sofreu a fratura enquanto praticava o esporte no sábado (20), em Saquarema. Ele teve o braço operado em um hospital do Rio de Janeiro e não conseguiu acompanhar a partida entre Botafogo e Juventude, pelo Brasileiro, no domingo.

O cartola do time carioca entrou na mira da CPI das Apostas Esportivas após ter feito acusações, sem apresentar provas, de manipulação em partida entre Palmeiras e São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2023.

O jogo terminou em goleada de 5 a 0 para o Palmeiras. A partida foi disputada na reta final do campeonato, quando o clube paulista iniciou uma disparada rumo ao título e tirou grande vantagem do Botafogo na tabela.

"O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas de inteligência artificial, manipulado por pelo menos cinco jogadores do São Paulo", disse o empresário em nota divulgada no início de abril.

"Sete jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, mas apenas cinco ultrapassaram limites que deixam clara e convincente a manipulação."