São Paulo completa lista de títulos com a Supercopa

São Paulo

Com a conquista da Supercopa do Brasil, o São Paulo tem todos os títulos possíveis no calendário atual para um clube brasileiro. Nenhuma outra equipe do país tem a coleção completa de troféus, algo que a formação tricolor alcançou na tarde de domingo (4), com uma vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras, após empate por 0 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte.

A equipe do Morumbi agora é campeã estadual, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial.

Algo que foi possível graças à atuação de Rafael. O goleiro fez defesas importantes ao longo dos 90 minutos e teve ótimo desempenho na disputa por pênaltis. Defendeu as cobranças de Murilo e Piquerez e foi decisivo para a conquista do troféu que faltava.

Jogadores do São Paulo celebram a Supercopa do Brasil - Cris Mattos/Reuters

"Só tenho que agradecer a Deus por tudo o que estou vivendo. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar estar vivendo isto: conquistando títulos com a camisa do São Paulo, estando em campo, jogando", afirmou o arqueiro.

"Este time merece demais, a gente trabalha muito. Estou muito feliz por conquistar mais um título com esta camisa", acrescentou o jogador. "Quero também agradecer à minha família, que está sempre me ajudando na batalha diária."