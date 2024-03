Brasil é vice na Copa Ouro e segue sem vencer EUA em finais desde 2007

São Paulo

Não foi dessa vez que o Brasil voltou a vencer os Estados Unidos em uma final no futebol feminino. Na decisão da Copa Ouro realizada neste domingo (10), a seleção brasileira fez um jogo acirrado contra os Estados Unidos, mas perdeu para as donas da casa por 1 a 0.

O único gol do jogo saiu nos acréscimos do primeiro tempo, marcado pela meia Lindsey Horan, do Lyon, que fez de cabeça de dentro da área após receber cruzamento da direita. O jogo foi acompanhado por 30.528 torcedores no estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia.

Essa foi a quinta final entre as duas seleções, com quatro vitórias dos Estados Unidos. Em 2000, as duas equipes também se enfrentaram na final da Copa Ouro, quando as norte-americanas venceram pelo mesmo placar de 1 a 0.

Emily Fox dos Estados Unidos domina bola em final da Copa Ouro contra o Brasil no estádio Snapdragon, em San Diego - Sean M. Haffey - 10.mar.2023/Getty Images via AFP

As duas seleções também se enfrentaram na final dos Jogos de Atenas-2004 e Pequim-2008, com vitória dos Estados Unidos em ambas na prorrogação por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente.

A única vitória do Brasil em finais contra as norte-americanas foi nos Jogos PanAmericanos de 2007, no Rio de Janeiro, por 5 a 0, quando Marta e Cristiane marcaram duas vezes cada. Daniela Alves completou o placar.

Ao longo da história, Brasil e Estados Unidos se enfrentaram 31 vezes, com 24 vitórias das norte-americanas, apenas três do Brasil e quatro empates.

A última vitória da seleção brasileira foi em dezembro de 2014, por 3 a 2, em jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Na primeira competição após a chegada do técnico Arthur Elias, em setembro do ano passado, a seleção brasileira fez uma boa campanha até a final, com cinco jogos e cinco vitórias. Nas quartas de final, as brasileiras golearam as rivais argentinas por 5 a 1, e nas semifinais, fizeram 3 a 0 contra o México.

"Fizemos um bom jogo. Estou muito orgulhosa por tudo que fizemos nessa competição. A gente está no processo, está no caminho", afirmou a atacante Gabi Portilho em entrevista após a partida. "A gente vai trabalhar cada vez mais, vai melhorar cada vez mais", acrescentou a jogadora do Corinthians.

O próximo compromisso da seleção é a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho, com o Brasil em busca do ouro inédito no futebol feminino.