'Confie na ciência', diz prefeita de Paris aos fãs de ar-condicionado

Paris | Reuters

Com nações concorrentes divididas sobre entrar no espírito dos "Jogos Verdes" ou investir dinheiro no sucesso, independentemente do custo ambiental, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse às nações que planejam instalar ar-condicionado na vila dos atletas para "confiar na ciência" em vez disso.

As temperaturas devem subir novamente no verão europeu, após baterem recordes em 2023, mas não haverá ar-condicionado nos quartos dos atletas em Paris 2024, que se comprometeu a sediar os Jogos "mais verdes de todos os tempos".

Em vez disso, os prédios na vila dos atletas foram projetados com um sistema de resfriamento que retira água do subsolo e fachadas orientadas para receber pouco sol direto.

Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, durante conversa com jornalistas na capital francesa - Stephanie Lecocq - 6.dez.2023/Reuters

"Esta vila foi projetada para evitar a necessidade de ar-condicionado, mesmo em temperaturas muito altas, a fim de manter temperaturas confortáveis", disse Hidalgo à Reuters na quarta-feira (13).

Com cientistas do clima alertando que o aquecimento global tem produzido padrões climáticos mais extremos em grande parte do mundo, os organizadores de Paris 2024 disseram que desejam reduzir pela metade a pegada de carbono em comparação com os Jogos de Verão do Rio 2016 e Londres 2012.

"Acho que temos que confiar na ciência em dois aspectos. O primeiro é no que os cientistas nos dizem sobre o fato de estarmos à beira de um precipício. Todos, incluindo os atletas, devem estar cientes disso", disse Hidalgo.

"E em segundo lugar, temos que confiar nos cientistas quando nos ajudam a construir edifícios de forma sóbria que nos permitem prescindir do ar-condicionado."

Nem todos os competidores convencidos

No entanto, os Comitês Olímpicos da Austrália, Brasil, Canadá e Noruega estão entre aqueles que acreditam que não será suficiente.

"Nosso desejo claro é que haja ar-condicionado em todos os quartos", disse o Comitê Norueguês à Reuters, com o Brasil afirmando que "a previsão de calor" tornava "necessário investir na locação de unidades de ar-condicionado para toda a delegação".

A Chefe de Missão da Austrália, Anna Meares, disse que eles estão "considerando a possibilidade de oferecer condicionadores de ar portáteis aos atletas caso escolham, se ficar quente, se for desconfortável".

O Comitê Olímpico Canadense disse à Reuters que "implementou uma série de estratégias de mitigação do calor em Paris para complementar as medidas adotadas pelo Comitê Organizador de Paris 2024, incluindo unidades de ar-condicionado em alguns quartos de atletas em caso de calor extremo".

O que importa para Hidalgo, no entanto, é que a vila dos atletas, que será lar de cerca de 6 mil parisienses após os Jogos, seja um projeto sustentável.

"Mas então eles fazem o que quiserem, não vou dizer a eles o que fazer", disse ela.

"O que importa para mim é que esses edifícios, esses apartamentos se tornarão um bairro onde pessoas de L'Ile-Saint-Denis, Saint-Ouen e Saint-Denis (nos subúrbios de Paris) viverão. Esses novos edifícios não precisarão de ar-condicionado, então estamos trabalhando para o longo prazo."

Dando apoio à visão dos organizadores, várias outras delegações disseram confiar plenamente que não precisarão de ar-condicionado nos Jogos.

"Visitamos regularmente a Vila Olímpica em Paris nos últimos anos e consideramos o sistema de resfriamento inteligente instalado no piso e teto suficiente para a zona climática", disse o Comitê Olímpico Alemão à Reuters.

"A prevenção passiva adicional vinda das janelas contribui ainda mais para isso. No entanto, perguntamos às nossas federações se desejam ou não alugar o ar-condicionado extra oferecido pelo sistema de tarifas do Paris 2024. A grande maioria de nossas federações considerou isso desnecessário."