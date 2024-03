Palmeiras e Ponte Preta abrem duelos das quartas de final do Paulista

São Paulo

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (11) as datas e os locais em que serão realizadas as partidas da fase quartas de final do Campeonato Paulista.

O mata-mata tem início no sábado (16), às 18h, quando se enfrentarão Palmeiras e Ponte Preta, na Arena Barueri, com transmissão da CazéTV e do Paulistão Play.

Atual bicampeão, o alviverde fez a melhor campanha do estadual até aqui e se classificou para a próxima fase antecipadamente.

Já o time de Campinas garantiu a classificação na última rodada no domingo (10), mesmo com derrota para o rebaixado Santo André, mas beneficiada pelo empate entre Água Santa e Corinthians. Ponte Preta e Água Santa disputavam a segunda vaga do grupo.

Jogadores de Palmeiras e Novorizontino durante duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista - Cesar Greco/Divulgação/Palmeiras

As outras três partidas acontecem no domingo (17). Às 16h, no duelo do interior, medem forças no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Red Bul Bragantino e Inter de Limeira, que ficaram em primeiro e segundo do grupo C e deixaram o Corinthians fora das quartas. O jogo tem transmissão da CazéTV e do Paulistão Play.

Às 18h, se enfrentam São Paulo e Novorizontino, no Morumbis, com transmissão da TV Record, CazéTV e Paulistão Play. As duas equipes conseguiram a classificação somente na última rodada da fase de grupos, com vitórias contra Ituano e Portuguesa, respectivamente.

Fecha a fase quartas de final o clássico entre Santos e Portuguesa, às 20h15, na Vila Belmiro. TNT e Max transmitem a partida.