Sport terá oito jogos com portões fechados por ataque de torcedores ao ônibus do Fortaleza

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou nesta terça-feira (12) que o Sport jogue as próximas oito partidas como mandante em competições nacionais com os portões fechados na Arena Pernambuco. O clube também foi multado em R$ 80 mil.

As punições vêm após o ônibus do time do Fortaleza ter sido atacado com pedras e artefatos explosivos por torcedores do Sport, depois de as duas equipes terem se enfrentado na Arena Pernambuco pela Copa do Nordeste. A partida, no dia 21 de fevereiro, terminou empatada em 1 a 1.

O goleiro João Ricardo, os defensores Titi e Dudu e o meio-campista Lucas Sasha, assim como os zagueiros argentinos Gonzalo Escobar e Emanuel Brítez foram feridos por fragmentos de vidro quebrado e necessitaram de atendimento médico.

Goleiro João Ricardo ferido após ataque contra ônibus do time do Fortaleza - Divulgação/Fortaleza EC

A próxima partida do Sport como mandante é nesta quarta-feira (13), quando enfrenta o Murici, de Alagoas, pela segunda fase da Copa do Brasil. Procurado, o clube não retornou até a publicação da reportagem.

"O fato é muito grave e é preciso que seja plantada uma semente", defendeu o procurador Marcos Souto Maior Filho. "Hoje foi um paralelepípedo e amanhã poderá ser um tiro", acrescentou.

"Temos o mesmo entendimento da Procuradoria. Até o momento não se registra nenhuma movimentação do Sport e da Secretaria de Segurança de Pernambuco no sentido de se identificar esses marginais e puni-los", declarou o advogado Lucas Pessoa, que representou a Federação Cearense de Futebol.

Também presente no julgamento, o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, defendeu a absolvição do clube. "A norma fala de penalidade ao clube no caso de ele ser omisso. Na partida, não houve qualquer desordem, arremesso ou invasão de campo", disse Guedes, acrescentando que a segurança no trajeto do ônibus ao estádio e após a partida é uma atribuição do estado.

Em seu voto, o relator do processo, auditor Diogo Maia, destacou que levou em consideração para determinar a pena a "extrema gravidade da infração, a enorme extensão do fato, os meios empregados com pedras e bombas, os motivos determinantes da agressão com violência gratuita e os antecedentes do infrator".

Analisando a ficha disciplinar do Sport, desde janeiro de 2022, prosseguiu Maia, foram 11 condenações no STJD no artigo 213 ("deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desporto"). "Vemos que não está surtindo o efeito prático aos torcedores. Temos que analisar qual a medida efetiva que acabe com essas situações que só mancham o futebol."