Ronaldo vende SAF do Cruzeiro para dono de rede de supermercados

São Paulo

O empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho, 68, oficializou nesta segunda-feira (29) a compra de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, que pertenciam ao ex-jogador Ronaldo. O negócio gira em torno de R$ 600 milhões.

Em 2021, o ex-atacante da seleção brasileira pagou R$ 400 milhões pela mesma porcentagem. O Cruzeiro permanece com 10% das ações.

Na semana passada, durante um evento com o novo dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo antecipou que o negócio estava perto de ser concluído.

"Eu e meu time todo reerguemos o Cruzeiro e, logicamente, não vamos ficar aqui para sempre. Vamos vender para você [Pedro Lourenço] e para o Lucas [Kallas]. E aí a gente vai ver essa 'bala' [dinheiro] toda. Vamos ver. A gente vai ver se é 'bala' mesmo", disse o jogador.

Lourenço também é conselheiro nato do clube e credor de uma dívida com a associação, com mais de R$ 28 milhões a receber na Recuperação Judicial.

Ronaldo, em 2021, quando o ex-jogador investiu na compra da SAF do Cruzeiro - Divulgação/ XP Investimentos

Depois de oficializar a compra, Lourenço prometeu dar mais voz aos torcedores.

"O que eu tenho para dizer é que o dono do Cruzeiro é o nosso torcedor. Os donos são os nossos torcedores. Vamos mudar essa chave. O torcedor vai ser ouvido. Vamos abrir as portas para a imprensa", disse Lourenço.

Dono da rede Supermercados BH, a quinta maior rede de supermercados do país, com forte atuação em Belo Horizonte, o empresário tem uma fortuna estimada em R$ 7,5 bilhões.

Ao assumir a SAF do Cruzeiro, ele afirmou que deve trazer de volta para o clube Alexandre Mattos como homem forte do futebol.

"Alexandre Mattos é nosso homem do futebol. Ele tem o jeitinho dele. Ele está animado. O Pedro [Júnior, filho mais velho de Lourenço] vai ser o assistente do Alexandre. Eu fico mais na retaguarda, nas questões maiores. Eles ficam no dia a dia", completou.

Pedro Lourenço é, ainda, admirador do trabalho de Vanderlei Luxemburgo. O nome do técnico voltou a ser cogitado para comandar a equipe mineira.