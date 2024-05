CBF suspende duas rodadas do Campeonato Brasileiro em meio à tragédia no RS

São Paulo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou na noite desta quarta-feira (15) a suspensão das próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro devido à tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, devastado com as enchentes que destruíram casas e cidades em todo o estado.

Em nota, a entidade informou que tomou a medida a pedido de 15 dos 20 clubes participantes da Série A do Nacional. A suspensão vale para a sétima e a oitava rodada do certame, que seriam disputadas nos próximos dois finais de semana.

O período sem partidas coincide com a suspensão anunciada anteriormente para os jogos de Juventude, Internacional e Grêmio na competição, até o dia 27 de maio.

Após essa data, caso não ocorra nenhuma mudança, o campeonato voltará a ser disputado no dia 1º de junho, quando está prevista a nona rodada.

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, está alagado após enchentes no Rio Grande do Sul - Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress

A suspensão atende, ainda, a um pedido feito pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol), por meio de um ofício, no qual a entidade representou as equipes gaúchas.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, havia afirmado na última sexta-feira (10) que qualquer decisão em relação ao Brasileiro seria tomada pelos clubes, durante o Conselho Técnico da Série A, marcado para o dia 27. A data irritou dirigentes das equipes do Sul. O vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, chegou a dizer que se tratava de uma "brincadeira de mau gosto".

As equipes do Rio Grande do Sul estão sem jogar desde a última semana de abril, quando começaram as chuvas que devastaram cidades em todo o estado. Alguns jogadores e funcionários dos clubes participaram do resgate de vítimas como voluntários.

Já em relação à Copa do Brasil, a CBF informa que a competição mata-mata vai continuar com a sua programação atual, com exceção aos jogos que envolvem equipes gaúchas. A competição tem partidas marcadas para a semana que vem.

No comunicado em que anunciou a suspensão do Campeonato Brasileiro, a confederação afirmou que "não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira".

Em outro trecho, a entidade se solidariza com as vítimas. "Como entidade nacional de administração do desporto, solidariza-se com cada vítima desse evento catastrófico", diz.

De acordo com a nota oficial, apenas Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino não estão listados entre as agremiações que solicitaram a suspensão do campeonato.

Também nesta quarta-feira, o Corinthians informou que acertou com o Grêmio a disponibilização do CT do Parque Ecológico para que a equipe gaúcha utilize as instalações a partir do dia 17 de maio, em sua preparação para partidas válidas pela Copa Libertadores.

O clube paulista também citou que a Neo Química Arena, o Parque São Jorge e os centros de treinamento do futebol profissional e da base estão à disposição das demais equipes gaúchas.

Das três equipes gaúchas que disputam a Série A do Nacional, Grêmio e Internacional foram as que tiveram mais estragos causados pelas enchentes. O Beira-Rio, a Arena do Grêmio e os centros de treinamento dos dois clubes foram afetados.

Em meio à situação, na semana passada, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) já havia anunciado o adiamento de partidas do Grêmio na Copa Libertadores e do Inter na Copa Sul-Americana.

Os dois só voltarão a campo pelas competições continentais no dias 4 e 8 de junho. O Grêmio enfrentará o Huachipato, no Chile, na primeira data, e o Estudiantes, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, na segunda. Já o Inter pegará o Real Tomayapo, na Bolívia, e depois terá o confronto com o Delfín, como mandante, ainda em local a definir.

Veja a íntegra da nota da CBF

Nos últimos dias, o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira.

Sendo assim, a CBF, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços, no âmbito nacional e internacional, que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas, caso necessário.

Desse modo, após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame.

Os clubes que pediram a suspensão da competição são:



(1) Atlético Clube Goianiense;

(2) Atlético Mineiro SAF;

(3) Club Athletico Paranaense;

(4) Criciúma Esporte Clube;

(5) Cruzeiro Esporte Clube SAF;

(6) Cuiabá Esporte Clube SAF;

(7) Esporte Clube Bahia SAF;

(8) Esporte Clube Juventude;

(9) Esporte Clube Vitória;

(10) Fluminense Football Club;

(11) Fortaleza Esporte Clube;

(12) Grêmio Football Porto Alegrense;

(13) SAF Botafogo;

(14) Sport Club Internacional;

(15) Vasco da Gama SAF.



Tal decisão foi baseada também no pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados.

A CBF informa também que a reunião do Conselho Técnico Extraordinária da Série A está mantida para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios.

Os presidentes das 10 federações com clubes envolvidos na competição também estão convidados a participar.

As demais competições seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos que estão suspensos até o dia 27 de maio.