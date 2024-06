Morre Dudu, ídolo da Academia do Palmeiras, aos 84 anos

São Paulo

Morreu nesta sexta-feira (28) Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, ídolo histórico do Palmeiras, quarto atleta com mais jogos na história do clube, aos 84 anos. O ex-volante atuou com a camisa alviverde nas décadas de 60 e 70, quando fez parte da chamada Academia.

Foram 615 jogos com a camisa palmeirense e 29 gols marcados. Ele conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1965, o Paulista de 1966, 1972 e 1974 e o Brasileiro de 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972 e 1973.

Nascido em Araraquara (SP), ele também defendeu a Ferroviária no início de carreira. No Palmeiras, além de jogador, Dudu também foi treinador, função na qual ele conquistou o Paulista de 1976.

Em nota, o Palmeiras lamentou a morte de seu ídolo. "Com o coração partido, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que faleceu nesta sexta-feira (28), aos 84 anos, Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, um dos maiores ídolos de nossa gloriosa história."

Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras - @palmeiras no Instagram/Reprodução

De acordo com o time paulista, Dudu estava internado havia cerca de um mês, após sofrer fissura na bacia, e morreu por consequência de infecção abdominal.

"Dudu nos deixa um legado sem igual de amor ao #MaiorCampeãoDoBrasil", escreveu o clube. "Em respeito à memória de um dos maiores craques do alviverde em todos os tempos, a presidente Leila Pereira decreta luto oficial por sete dias. Durante esse período, as bandeiras do Palmeiras, do Brasil e do estado de São Paulo, localizadas em nossa sede social, permanecerão hasteadas a meio-mastro".