Torcedores do Corinthians invadem Parque São Jorge

São Paulo

Torcedores do Corinthians invadiram na tarde desta quinta-feira (27) o Parque São Jorge, sede do clube social, na zona leste de São Paulo, para protestar em meio a resultados ruins dentro de campo e polêmicas envolvendo a diretoria.

"Acabou a paz, agora é guerra", diziam os torcedores enquanto adentravam as instalações do clube. A Polícia Militar foi chamada para retirar os invasores, e a Tropa de Choque chegou a ser acionada.

O primeiro alvo da torcida foi o centro de treinamento do Corinthians, no Parque Ecológico do Tietê, mas os jogadores estavam de folga. Os torcedores seguiram, então, rumo ao Parque São Jorge, em busca do presidente Augusto Melo, que também não foi encontrado.

Durante a invasão, os torcedores ameaçaram funcionários e depredaram as instalações da sede do clube. Os muros do Parque São Jorge também foram pichados com protestos e cobranças à diretoria e aos jogadores.

Parque São Jorge, sede do Corinthians - José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

A invasão ocorre após uma sequência de resultados ruins —o time não vence há seis jogos, uma sequência de quatro empates e duas derrotas. A última vitória foi há um mês, por 3 a 0, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.

No Campeonato Brasileiro, o clube está na 18ª posição, na zona do rebaixamento, com 9 pontos somados em 12 jogos. Pela rodada mais recente do certame, empatou com o Cuiabá por 1 a 1, na noite de quarta-feira (26), na Neo Química Arena.

Fora das quatro linhas, a situação também não é boa. No início do mês, a casa de apostas esportivas online VaideBet, que era principal patrocinadora do Corinthians, anunciou a rescisão do acordo.

O contrato de patrocínio está sendo investigado pela Polícia Civil. No dia 20 de maio, o jornalista Juca Kfouri afirmou em seu blog no UOL que a empresa Rede Social Media Design, de Alex Fernando André —que atuou na campanha de Augusto Melo à presidência do time alvinegro e é conhecido como Alex Cassundé— repassou parte da comissão que recebeu para uma empresa "laranja", chamada Neoway Soluções Integradas em Serviço Ltda.

O Corinthians afirmou que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas". Mas ficou sem seu principal patrocinador e vem enfrentado sérias dificuldades para pagar fornecedores, funcionários, jogadores e outros clubes.