Fisiculturista Cintia Goldani morre aos 36 anos

São Paulo

A fisiculturista gaúcha Cintia Goldani, de 36 anos, morreu na quarta-feira (26), por complicações após um quadro de pneumonia.

Goldani tinha participação confirmada em julho no Musclecontest Brasil, um dos principais torneios de fisiculturismo do país.

Cintia Goldani durante apresentação em evento de fisiculturismo - Cíntia Goldani no Instagram

A organização do evento emitiu um comunicado lamentando a morte da atleta.

A fisiculturista competia na categoria "Figure" —voltada para mulheres de físico mais musculoso do que nos segmentos Bikini Fitness e Wellness— e também atuava como treinadora.

Namorado de Cintia, o fisiculturista Gustavo Cesar fez uma publicação de despedida nas redes sociais.

"Você me ensinou amar de verdade, amar com a alma, você me mostrou o verdadeiro amor e agora será infinito esse sentimento no meu coração."