Alison dos Santos vence última prova antes dos Jogos de Paris

Forte candidato ao pódio nos Jogos de Paris, o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, venceu neste sábado (20) a prova dos 400 m com barreiras na etapa de Londres da Diamond League, principal circuito de provas do atletismo mundial.

Bronze em Tóquio-2020, o paulista de São Joaquim da Barra terminou a prova no London Stadium com um tempo de 47s18, seguido por Roshawn Clarke (47s63), da Jamaica, e Doudai Abaka (47s72), do Qatar.

Alison dos Santos durante a final dos 400 m com barreiras na etapa de Londres da Diamond League

"Estou me sentindo pronto e preparado para os Jogos. Sei o que preciso fazer para lutar pelo ouro, então estou muito empolgado. Hoje eu me senti muito bem. Na primeira parte da prova forcei bastante, e ainda consegui vencer. Agora vou para Turquia descansar e me preparar para Paris", afirmou Alison em declaração publicada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).

O atleta e seu técnico, Felipe de Siqueira, seguem para a preparação final antes das Olimpíadas na cidade turca de Antalya, onde ficam até o dia 31 de julho, antes de seguir rumo à capital francesa.

Foi a quinta vitória de Alison dos Santos nos 400m com barreiras em seis provas realizadas em 2024. O brasileiro já havia vencido em Doha, Oslo (quando fez o melhor tempo da temporada, 46s63), Estocolmo e Paris.

Há uma semana, Piu terminou em terceiro na etapa de Mônaco da Diamond League, com um tempo de 47s18. O vencedor foi o americano Rai Benjamin (46s67), medalha de prata em Tóquio-2020, enquanto o norueguês Karsten Warholm, ouro no Japão, ficou em segundo (46s73). Nenhum dos dois esteve presente na prova deste sábado na capital inglesa.

As primeiras baterias dos 400m com barreiras nos Jogos de Paris estão previstas para o dia 5 de agosto, com a final marcada para o dia 9.