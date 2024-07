Flamengo vira sobre Criciúma em jogo com pênalti atípico; veja lance

São Paulo

O Flamengo venceu o Criciúma de virada neste sábado (20), por 2 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O destaque do jogo, cujo resultado leva o time carioca aos 34 pontos no Brasileiro, foi a marcação de um pênalti atípico, aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o jogo empatado, a equipe rubro-negra estava no ataque quando uma segunda bola foi arremessada em direção ao campo e parou do lado esquerdo da grande área, por onde Everton Cebolinha construía a jogada.

Ao tentar acompanhar o atacante flamenguista, o volante do Criciúma, Barreto, chutou essa segunda bola em cima da bola controlada por Cebolinha. O árbitro Maguielson Lima Barbosa imediatamente apontou a marca do pênalti, cuja cobrança foi convertida por Gabigol.

Árbitro sinaliza marca do pênalti em lance polêmico de partida entre Flamengo e Criciúma, em Brasília - Reprodução/ge

A reclamação dos jogadores do Criciúma, que ficaram inconformados com a penalidade, não surtiram efeito. O árbitro tampouco foi chamado pelo VAR para rever o lance, que, segundo o comentarista de arbitragem da TV Globo, PC Oliveira, foi marcado corretamente.

Durante a transmissão, ele argumentou que a regra diz que a segunda bola é considerada um objeto e que qualquer objeto, quando arremessado contra o adversário ou contra a bola de jogo, deve levar à marcação de um tiro livre direto.

Sobre a responsabilidade de o juiz paralisar a partida por haver duas bolas em campo, Oliveira afirmou que o juiz só interrompe o jogo se a segunda bola interferir na jogada, o que não foi o caso, de acordo com ele.

O Criciúma jogou um bom primeiro tempo e conseguiu abrir o placar com Rodrigo, aos 34 minutos. Sem chances criadas na primeira etapa, o Flamengo teve dificuldades apesar dos retornos de Arrascaeta e De la Cruz da seleção uruguaia.

No segundo tempo, a primeira grande oportunidade de gol para o Flamengo foi o pênalti que Pedro cobrou e perdeu, aos 15 minutos. Aos 30, o centroavante se redimiu ao acertar um chute de primeira para estufar a rede e deixar tudo igual.

Logo após o empate, Gerson saiu para a entrada de Gabigol, que perdeu uma boa chance de gol antes de converter a penalidade nos minutos finais.

"Nunca tinha visto [um pênalti assim], mas acho que é a regra. O árbitro fez tudo certo, e que bom que eu estava lá para bater o pênalti", comentou o camisa 99 após o jogo. O atacante vive um momento conturbado, à espera de um julgamento sobre uma suposta tentativa de fraudar um exame antidoping e em meio a incertezas sobre seu futuro no Flamengo.