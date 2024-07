Morre goleiro Tobias, ídolo do Corinthians, aos 75 anos

São Paulo

O Corinthians anunciou, na manhã deste sábado (13), a morte do ex-goleiro Tobias, aos 75 anos. A causa ainda não foi divulgada.

Tobias, que era goleiro do Corinthians, durante a Invasão Corinthiana no Maracanã em 1976 - Danilo Verpa - 27.10.2016/Folhapress

Leia a nota na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com imenso pesar, o falecimento de Tobias, goleiro campeão paulista com o Timão no histórico título de 1977.

Natural de Agudos, no interior de São Paulo, José Benedito Tobias atuou no Alvinegro entre 1975 e 1978. Sua estreia no time ocorreu em outubro de 75, quando ajudou o Coringão a vencer o Moto Club por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Quando ascendeu ao time titular, não mais saiu, até a metade da temporada 1978.

Tobias era o goleiro alvinegro em duas grandes passagens da nossa história. A primeira delas foi a Invasão Corintiana no Maracanã, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, contra o Fluminense, quando garantiu o empate por 1 a 1 no tempo normal e ainda defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis, selando a vaga na final do torneio. A outra, foi a conquista do título que deu fim ao jejum de 23 anos, o Paulistão de 1977, com a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0.

Tobias realizou 125 jogos pelo Timão. Sua última partida foi em maio de 1978, deixando o clube em sequência, rumo ao Athletico-PR.



O Corinthians se solidariza com a família, amigos e lamenta profundamente a morte de um dos ídolos da história do Timão.