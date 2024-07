Maratonista Daniel Nascimento cai no doping e está fora dos Jogos de Paris

São Paulo

A delegação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris sofreu sua primeira baixa nesta segunda-feira (15) após o maratonista Daniel Nascimento, 25, testar positivo para três substâncias proibidas, de acordo com a lista de atletas suspensos pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem).

No site da entidade, o nome do atleta aparece com uma indicação de suspensão provisória. Há 11 dias, no dia 4 de julho, ele foi submetido a um teste surpresa, que apontou a presença de um conjunto de anabolizantes.

De acordo com a ABCD, as substâncias encontradas no material biológico do atleta foram as seguintes: Drostanolona, Metenolona, Nandrolona, todas da classe de esteroides anabolizante S1, precursores da testosterona, que podem resultar em até quatro anos de suspensão.

Maratonista Daniel Nascimento está fora dos Jogos de Paris após cair no doping - CBAt

Daniel foi o primeiro brasileiro a conquistar a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris na maratona masculina. Ele deverá responder a um processo suspenso, a menos que consiga comprovar contaminação do teste. A pena mínima para o caso é de quatro anos de suspensão, que pode ser reduzida pela metade caso o atleta consiga provar ausência de intenção.

A namorada de Daniel, Grazieli Zarri também foi suspensa em 23 de janeiro, devido à presença de Testosterona, Androstanediol e Androstanedio em seu teste, realizado no Quênia.

Sem o maratonista, a delegação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris caiu de 277 para 276 atletas.