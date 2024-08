Botafogo leva susto, mas elimina o Palmeiras e avança às quartas da Libertadores

São Paulo

O Botafogo cedeu um empate ao Palmeiras nesta quarta-feira (21) depois de abrir dois gols de vantagem no segundo jogo pelas oitavas de final da Libertadores, quase levou uma virada já nos acréscimos, mas conseguiu se manter vivo na competição e avançar às quartas de final.

No Allianz Parque, as duas equipes empataram por 2 a 2. No Rio, o time carioca havia vencido por 2 a 1 e por isso ficou com a vaga, com 4 a 3 no agregado.

Pela primeira vez desde 2017, quando foi superado pelo Barcelona, do Equador, o time alviverde deu adeus à competição logo na primeira fase de mata-mata.

Rony lamenta chance perdida durante partida contra o Botafogo - Carla Carniel/Reuters

Clube brasileiro com mais participações nas oitavas de final da Libertadores, 17, ao lado do Grêmio, o time alviverde avançou às quartas de final em 12 oportunidades. Nas últimas seis edições, seguiu em frente em todas. Se tivesse superado o Botafogo, se tornaria a equipe que mais vezes chegou às quartas na história da competição.

Mas, assim como no jogo de ida, a equipe da estrela solitária sempre esteve mais perto da classificação do que o Palmeiras. Além da vantagem que trouxe na bagagem, soube controlar a partida na casa do rival, com raros momentos em que foi pressionado, além de criar chances para sacramentar o triunfo.

No primeiro tempo, com apenas quatro minutos, Savarino acertou uma bola na trave, com um belo chute de fora da área, na melhor oportunidade dos primeiros 45 minutos.

Os gols da partida, porém, ficaram para o segundo tempo. Primeiro, o camisa 10 do Botafogo atuou como garçom e serviu Igor Jesus, aos 10 minutos. Depois, o próprio Savarino invadiu a área e ampliou, aos 17.

Com o placar parcial de 2 a 0, a equipe carioca tinha uma vantagem de 4 a 1 no resultado agregado, o que tornava a missão do Palmeiras muito mais difícil do que a simples vitória por uma diferença pelo placar mínimo que o time precisava para, ao menos, provocar a disputa por pênaltis.

O que parecia quase impossível, porém, foi se materializando nos momentos finais do jogo. Primeiro, Flaco López descontou aos 41 minutos. Depois, Rony empatou no último minuto do tempo regulamentar.

O time da casa ainda precisava de mais um gol para forçar as penalidades e Gustavo Gómez conseguiu mandar a bola para rede. O árbitro, porém, anulou o lance porque o zagueiro paraguaio dominou a bola com a mão. Com mais um minuto de jogo, os visitantes conseguiram se segurar.

Depois do susto, o Botafogo, enfim, pôde comemorar a classificação.