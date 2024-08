Goleiro Neuer anuncia aposentadoria da seleção alemã aos 38 anos

São Paulo

O goleiro Manuel Neuer anunciou a aposentadoria da seleção alemã nesta quarta-feira (21). Aos 38 anos, ele continuará no Bayern de Munique. Neuer disputou 124 partidas pela Alemanha e sua grande conquista de Neuer foi a Copa do Mundo de 2014.

"Após longas e intensas conversas com minha família e amigos, decidi encerrar minha carreira com a seleção nacional. Todos que me conhecem sabem que não foi fácil tomar essa decisão", explicou Neuer, que ainda tem um ano de contrato com o Bayern de Munique, em um vídeo em sua conta no Instagram e por meio de um comunicado.

Manuel Neuer aplaude após a eliminação da Alemanha para a Espanha pelas quartas da Eurocopa - Fabrice Coffrini - 5.jul.24/AFP

No texto, o alemão relembra justamente a conquista da Copa do Mundo, em 13 de julho de 2014. Ele admitiu que a possibilidade atuar na Copa do Mundo de 2026 também o atraía, já que ainda se sente bem fisicamente.

"Durante 7 anos e 61 jogos, tive a honra de liderar a seleção alemã como capitão –até minha lesão. Uma honra que sempre soube valorizar. A Euro em casa este ano foi outro ponto alto, mesmo que, infelizmente, não tenha resultado em título. Senti uma euforia e união muito especiais em todo o país a cada segundo. Vamos manter isso!", escreveu ele.

Neuer quebrou a perna no fim de 2022, logo após a Copa do Mundo, quando estava esquiando. Ele só voltou a jogar no segundo semestre do ano seguinte. O alemão foi titular durante toda a campanha na Euro, interrompida nas quartas de final após derrota para a Espanha, que seria a campeã do torneio.