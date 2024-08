Brasileiro perde título do boxe após nocautear argentino após sino

São Paulo

O boxeador brasileiro Carlos Henrique Rodrigues da Silva, mais conhecido como Carlos Henrique Pitbull, perdeu a disputa pelo título do WBO Latino, após ser desclassificado por nocautear o argentino Carlos María Alanís fora do tempo permitido da luta.

O duelo pelo cinturão da categoria superpena aconteceu no sábado (17), no estádio Cólon, em Santa Fé, na Argentina.

Carlos Henrique Pitbull (à direita) acertou Carlos María Alanís logo após fim de round - Reprodução

Pitbull e Alanís trocavam golpes no 5º round quando, nos segundos finais da disputa, o brasileiro iniciou uma sequência de socos e acabou atingindo o adversário após o sino tocar, o que é proibido pelas regras do boxe, deixando o argentino caído ao lado do juiz.

O técnico do campeão latino chegou a invadir o ringe, iniciando uma confusão entre as equipes. Porém, a arbitragem decidiu pela desclassificação do brasileiro, ficando o cinturão com o Carlos María Alanís, de 26 anos.