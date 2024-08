Conheça a escalada velocidade, prova mais rápida das Olimpíadas de Paris

São Paulo

Marcar gols, acertar alvos e fazer complexas acrobacias no ar são algumas das metas em diferentes esportes olímpicos. Na escalada esportiva velocidade, o objetivo é subir uma parede de 15 metros no menor tempo possível, tarefa que costuma ser cumprida entre cinco e sete segundos pelos melhores escaladores do mundo.

Muitos deles estarão em Paris-2024, que terá pela primeira vez uma competição separada para a escalada velocidade (também chamada de speed), cuja primeira etapa acontece nesta segunda-feira (5).

Quem for acompanhar precisa ficar atento porque esta é a prova mais rápida dos Jogos.

A estreia do esporte em Olimpíadas aconteceu em Tóquio-2020, mas com uma única competição que combinava os formatos speed, boulder e guiada.

Escaladoras Andrea Rojas (à dir.), do Equador, e Valeria Macias (à esq.), do México, durante competição de escalada speed nos Jogos Pan-Americanos de Santiago - Ernesto Benavides - 21.out.23/AFP

Agora, 14 atletas disputam apenas o formato velocidade, que começa com uma fase classificatória em que cada escalador tem duas tentativas para subir a parede com inclinação negativa de 5 graus e cuja altura se aproxima à de um prédio de cinco andares. Nessa etapa, o que vale é apenas o tempo de subida.

Na fase seguinte, passam a acontecer duelos eliminatórios. Os dois atletas sobem um ao lado do outro e apenas o mais rápido avança, independentemente dos tempos feitos por adversários dos demais duelos.

Apesar do caráter eliminatório, o formato é o mesmo: após o sinal sonoro, o cronômetro é ativado e cada escalador deve subir o mais rápido possível até alcançar a placa que interrompe a contagem. O trajeto só é considerado concluído quando tocam o botão.

O caminho de subida fica a critério de cada atleta, mas a configuração das agarras fixadas na parede é sempre a mesma, em todos os campeonatos certificados pela federação internacional. Até a textura da parede importa.

"Os atletas, para serem mais rápidos, dão uma patinada na parede. Então, também se padroniza o quão ásperas as paredes são", diz Arthur Gáspari, coordenador de alto rendimento da Confederação Brasileira de Escalada (antiga Associação Brasileira de Escalada Esportiva), à Folha.

Segundo ele, fatores determinantes para um bom desempenho na escalada speed incluem também coordenação e força nos membros inferiores. Braços e pernas são propulsores dos movimentos, que devem ser feitos de forma precisa.

"Qualquer pisada ou pegada incorreta na agarra significa uma série de segundos, e erros um pouco maiores podem tirar o atleta da parede; aí é a gravidade lutando contra", acrescenta. Também por esse motivo não é vantajoso ser muito pesado.

O Brasil ainda não tem atletas de projeção mundial, afirma Gáspari, que vê um movimento natural na lentidão do progresso do país no speed.

"A modalidade em seu formato correto não existia no Brasil até mais ou menos um mês atrás, quando a primeira parede com dimensões e características oficiais foi construída no Centro Olímpico do Cajuru, em Curitiba", explica. Também não há treinadores brasileiros especializados em escalada velocidade.

Apesar disso, Pedro Egg, 23, começa a surgir no cenário internacional. Detentor do recorde brasileiro no speed (6s43), ele vem participando de campeonatos internacionais e terminou em oitava posição nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado.

"Se já tivemos atleta em Copa do Mundo e classificado para os Pan-Americanos, mesmo treinando nessa realidade improvisada, com a entrega dessa parede oficial e o incentivo específico para a modalidade, acredito que a gente tenha um futuro promissor."

Ele aponta os escaladores dos Estados Unidos, França, Indonésia e Polônia como os grandes nomes para ficar de olho em Paris-2024. É do americano Sam Watson, 18, o recorde mundial de 4s79. Os franceses, segundo Gáspari, têm a vantagem de competir em casa e de virem de um país em que a escalada faz parte da cultura.

Já a Indonésia é um caso à parte, que apostou no esporte, especialmente no speed, e agora está colhendo frutos. "Eles conseguiram reunir um grupo bom, tiveram um grande expoente que chamou a atenção do país para a modalidade e a partir daí os investimentos começaram a surgir."

A Polônia tem mais chance no feminino, em que compete com Aleksandra Kalucka, 22, terceira melhor do mundo, e Aleksandra Miroslaw, 30, atual recordista mundial entre as mulheres (6s24).

As escaladoras estreiam em Paris nesta segunda, enquanto os homens sobem as paredes a partir da terça (6).

PROGRAMAÇÃO DA ESCALADA VELOCIDADE

5 de agosto

Classificatória (feminino) - 8h

Baterias eliminatórias (feminino) - 8h35

6 de agosto

Classificatória (masculino) - 8h

Baterias eliminatórias (masculino) - 8h35

7 de agosto

Quartas de final (feminino) - 7h35

Semifinais (feminino) - 7h46

Final (feminino) - 7h54

8 de agosto

Quartas de final (masculino) - 7h35

Semifinais (masculino) - 7h46

Final (masculino) - 7h54