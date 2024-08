São Paulo

O Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou que está dando acompanhamento às duas pugilistas acusadas de competir indevidamente nos Jogos Olímpicos por não atenderem a critérios de gênero da federação internacional de boxe.

O caso tornou-se uma polêmica mundial depois que a lutadora argelina Imane Khelif derrotou a italiana Angela Carini, em combate na quinta-feira (1), e passou a ser atacada nas redes sociais.

Mark Adams, diretor de comunicação do COI, disse que, após os Jogos de Paris, é provável que ocorra um debate sobre a adoção de uma norma geral para os critérios de gênero nos esportes olímpicos. Não deu, porém, detalhes do que poderão ser essas normas. "Se um dia houver um consenso, seremos os primeiros a aplicá-lo."

Para falar sobre qual é a regra de gênero para esportes estabelecida pelo COI, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter André Fontenelle nesta segunda-feira (5).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.