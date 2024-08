'Conquistei muito mais do que nos meus sonhos mais loucos', diz Simone Biles

São Paulo

Simone Biles terminou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris com quatro medalhas, sendo três ouros e uma prata. Ainda que tenha sido superada por Rebeca Andrade na final do solo, disputada nesta segunda-feira (5), na única vez em que subiu no segundo lugar mais alto do pódio, a americana deixará a França reverenciada por seu retorno triunfal ao maior palco do esporte.

"Eu conquistei muito mais do que meus sonhos mais loucos, não apenas nesta Olimpíada, mas no esporte, então não posso ficar brava com minhas performances", afirmou Biles. "Alguns anos atrás, eu não achava que voltaria aqui para uma Olimpíada, então competir e depois sair com quatro medalhas. Estou muito orgulhosa de mim mesma", acrescentou.

Com as quatro medalhas nesta edição, ela chegou a 11 no total, somando suas participações nos Jogos Rio-2016 e Tóquio-2020. Aos 27 anos, ela está agora a uma curta distância da soviética Larisa Latynina, ginasta recordista de medalhas de ouro, com nove —Biles chegou a sete.

Simone Biles durante sua apresentação no solo - Hannah McKay/Reuters

Sua trajetória em Paris tem sido chamada pela imprensa americana de "Redemption Tour", algo como "a viagem da redenção". Nas últimas Olimpíadas, ela se retirou de várias disputas individuais por causa de problemas com sua saúde física e mental.

"Colocar sua saúde mental em primeiro lugar e tirar um tempo para si mesmo, esteja você praticando esportes ou não, cria longevidade nos esportes especificamente, mas também para um estilo de vida melhor e mais saudável", disse Biles "É realmente importante que coloquemos nossa saúde mental em primeiro lugar e então todo o resto se encaixará."

A americana disse, ainda, que "não há mais nada" a ser realizado na turnê de redenção na França.

"Fizemos nosso trabalho... É difícil, mas fizemos", finalizou Biles.