'Sinto muito orgulho de você', afirma Robert Scheidt em mensagem a Rebeca

São Paulo

O paulista Robert Scheidt, 48, dono de cinco medalhas em Olimpíadas na vela, enviou mensagem a Rebeca Andrade parabenizando a ginasta por tê-lo ultrapassado e se tornado a maior esportista do Brasil olímpico.

"Rebeca, aqui é o Robert Scheidt. Queria dizer que eu estou muito feliz pelo teu feito histórico. Uma vitória maravilhosa no solo, coroando a tua participação olímpica em Paris-2024 com a tua quarta medalha olímpica, e a tua sexta medalha olímpica, considerando Tóquio e Paris. Com isso, você é a maior atleta olímpica brasileira, quebrando o recorde de tantos anos do Torben Grael e meu", disse o paulista Scheidt em video postado em rede social.

Em vídeo, Robert Scheidt, cinco medalhas olímpicas na vela, parabeniza Rebeca Andrade, seis medalhas olímpicas na ginástica - @Robert Scheidt no Instagram

Com o ouro no solo na ginástica artística, a também paulista Rebeca chegou a seis medalhas em Jogos Olímpicos: duas em Tóquio-2020 (ouro no salto e prata no individual geral) e quatro em Paris-2024 (ouro no solo, prata no individual geral, prata no salto e bronze por equipes).

Scheidt e o também ex-velejador Torben Grael, 64, conquistaram cinco medalhas olímpicas cada um. O primeiro, dois ouros, duas pratas e um bronze; o segundo, dois ouros uma prata e dois bronzes.



"A gente fica muito feliz por ter surgido no Brasil um talento como você, e ter conseguido superar a nossa marca", prosseguiu Scheidt, que competiu de Atlanta-1996 a Londres-2012. "Eu acho que o esporte é isso aí, é superação, é ter alguém que vai vir e fazer algo melhor. Então, eu sinto muito orgulho de você, e acho que o Brasil todo sente muito orgulho."

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

"Você vai inspirar muitas crianças a praticarem o teu esporte, a praticar esporte no geral, a sonharem ser grandes atletas", acrescentou o cinco vezes medalhista olímpico, dando ainda uma recomendação.

"Aproveite esse momento para conseguir curtir um pouco. Eu sei que a vida agora vai ficar uma loucura, mas tire alguns minutos, algumas horas, para você e para conseguir comemorar esse feito histórico, essa escalada dessa montanha gigantesca."

Scheidt concluiu a mensagem assim: "E parece que o mais legal disso tudo, a cereja do bolo, é que você consegue fazer isso tudo com um sorriso no rosto. Parabéns, você é a maior atleta olímpica do Brasil".

MAIORES MEDALHISTAS DO BRASIL (QUANTIDADE)

Rebeca Andrade, ginástica artística - 6 medalhas (2 ouros, 3 pratas, 1 bronze) Robert Scheidt, vela - 5 medalhas (2 ouros, 2 pratas, 1 bronze) Torben Grael, vela - 5 medalhas (2 ouros, 1 prata, 2 bronzes) Serginho, vôlei - 4 medalhas (2 ouros, 2 pratas) Isaquias Queiroz, canoagem velocidade - 4 medalhas (1 ouro, 2 pratas, 1 bronze) Gustavo Borges, natação - 4 medalhas (2 pratas, 2 bronzes)

MAIORES MEDALHISTAS DO BRASIL (QUALIDADE)