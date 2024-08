Gabrielzinho transforma prata no 1º ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris-2024

Paris

Além de ser o primeiro medalhista brasileiro na Paralimpíada de Paris, o nadador Gabriel Araújo também pode ganhar o título de alquimista. "Quero fazer a prata de Tóquio virar ouro", ele avisou em sua primeira entrevista coletiva na capital francesa.

Nesta quinta-feira (29), logo no primeiro dia de competições paralímpicas, ele ficou com o ouro nos 100 m costas da categoria S2 (para nadadores com deficiência física severa), prova na qual ficou em segundo há três anos, nos Jogos de Tóquio.

"Estou muito feliz, muito emocionado, consegui colocar todo o trabalho em prática. Essa era a prova mais difícil para mim, não vou dizer de treino, porque eu treino muito, mas era uma prova psicologicamente difícil pelo fato de eu ter errado algumas coisas em Tóquio", lembra Gabriel. "A prata foi maravilhosa, mas eu luto sempre para ser o melhor", completa.

No pódio, o mineiro comemorou do seu tradicional jeito irreverente, com dancinha e muitos sorrisos e foi um dos medalhistas mais aplaudidos. Enquanto começavam a cerimônia de premiação de outra prova, ele ainda estava na outra ponta da piscina, celebrando com o público e posando para fotos.

Gabrielzinho, que largou na raia 5 da piscina na Arena La Défense, marcou 1min53s67, seis segundos melhor que o tempo da classificatória de manhã. Ele foi o único a nadar abaixo dos dois minutos. O russo Vladimir Danilenko ficou com a prata, e o chileno Alberto Abarza —o homem que levou o ouro em Tóquio— foi bronze.

Gabriel Araújo em ação durante as Paralimpíadas de Paris - Franck Fife/AFP

A primeira medalha em Paris —que inaugura também o quadro de medalhas para o Brasil— é a quarta do paratleta de 22 anos. Em Tóquio, além da prata nos 100 m costas, ele ficou com o ouro nos 200 m livre e 50 m costas.

"Em Tóquio tive essa oportunidade, foi a primeira medalha, mas foi a prata. Agora foi do jeito certo. Comecei do jeito certo, sendo porta-bandeira, primeira medalha, primeiro ouro, então estou emocionado demais", disse.

Ao contrário dos pódios em Tóquio, quando as arenas ficaram praticamente vazias por causa da Covid-19, o brasileiro nadou em um ginásio cheio e animado, mas não com a lotação esgotada das Olimpíadas, quando o francês Léon Marchand ganhou cinco medalhas (quatro de ouro) numa arena pulsante e se transformou em ídolo nacional.

Antes do início da competição, na quarta-feira (28), Gabriel já tinha sido porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura, na place de La Concorde, ao lado de Beth Gomes, do atletismo.

"Só fiz a entrada [na cerimônia de abertura] e fiquei uns 20, 30 minutos. O foco principal é aqui na piscina, consegui chegar cedo, jantar cedo, fazer o meu ritual para a competição, foi tudo tranquilo", disse.

"Agora é desfrutar um pouco, assimilar tudo o que aconteceu, porque em menos de dois dias foi um bilhão de emoções, mas eu vim preparado para todas as emoções possíveis."

No entanto, o nadador mineiro não tem tanto tempo para desfrutar. No sábado ele já volta às piscinas para defender seu título dos 50 m costas. "É uma prova que, pelo quanto eu estou treinado, me deixa um pouco mais tranquilo. Mas ela tem uma dificuldade interessante também, porque são só 50 metros, então, não pode errar em momento algum, só que eu estou preparado para isso também, estou tranquilo", afirmou o sorridente alquimista de Paris.

Gabriel Bandeira conquista bronze

O brasileiro Gabriel Bandeira ficou com a medalha de bronze nos 100 m borboleta, na categoria S14. Ele marcou com o tempo de 55s08. Bandeira tinha feito o quarto melhor tempo pela manhã na classificatória da prova, que tinha rendido o ouro em Tóquio.

Ele foi superado pelo dinamarquês Alexander Hillhouse e pelo britânico William Ellard. Bandeira ainda tem mais três provas em Paris.