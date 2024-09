Paralimpíadas: Brasil chega a 50 medalhas conquistadas em Paris

Paris

Lara Lima conquistou a 50ª medalha brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris, o bronze na categoria até 41 kg do halterofilismo, na Arena Porte de la Chapelle.

Nesta quarta-feira (4), ela alcançou a marca de 109 kg na terceira tentativa. O ouro ficou com a chinesa Cui Zhe, com 119 kg, novo recorde paralímpico.

"Eu fico muito feliz de ser a número 50, de cooperar no ranking das medalhas, principalmente do Brasil, que é uma potência. Então, eu fico muito feliz, muito grata. Muito obrigada pela torcida de todo mundo.

Esse bronze tem um sabor de ouro, com certeza, porque foram muitos anos de dedicação, de trabalho. A gente trabalhou muito, muito, muito", disse ela.



Lara durante a competição em Paris - Rula Rouhana - 4.set.24/Reuters

Mineira de Uberlândia, Lara, 21, nasceu com mielomeningocele, má-formação da espinha que causa prejuízos motores, e artrogripose, condição que afeta as articulações –em seu caso, dos membros inferiores. Ela foi campeã júnior e bronze adulta no Mundial do ano passado, em Dubai. Nos Jogos de Tóquio, há três anos, ela tinha ficado em sétimo lugar.

No início da tarde desta quarta-feira em Paris, o Brasil ocupava o quarto lugar no quadro de medalhas, tanto por total de ouros quanto por total geral de pódios, com 14 ouros, 12 pratas e 24 bronzes.

Pela manhã, Bartolomeu da Silva Chaves conquistou uma medalha de prata para o Brasil, nos 400 m, categoria T37 (atletas com paralisia cerebral).