Presidente do comitê de Paris-2024 exalta ouros de Gabrielzinho

São Paulo

O presidente do comitê organizador de Paris-2024, Tony Estanguet, exaltou durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos neste domingo (8) as conquistas do atleta brasileiro Gabrielzinho, que considerou como um dos momentos históricos desta edição.

"Lembraremos quando o brasileiro Gabrielzinho conquistou três títulos diante de uma torcida incendiada. Ele definitivamente mudou nossa visão sobre a diferença, e transmitiu uma mensagem muito importante: o esporte também é para vocês", disse em discurso.

Tony Estanguet, presidente do comitê organizador de Paris-2024, durante cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos neste domingo (8) - Julien de Rosa/AFP

O nadador brasileiro ganhou três medalhas de ouro (50 m costas, 100 m costas e 200 m livre). Mas não foi só isso, conquistou também o público predominantemente francês do evento, que aplaudia intensamente cada vez que seu nome era anunciado nas provas.

O Brasil fez uma campanha de recordes nos Jogos Paralímpicos de Paris. Foram 25 ouros, superando os 22 conquistados em Tóquio-2020, e 89 medalhas no total, número muito superior às 72 da Rio-2016 e de Tóquio-2020. Somam-se aos ouros 26 pratas e 38 bronzes.

O país encerrou a competição no 5º lugar, algo que nunca havia feito. China, Grã-Bretanha, EUA e Holanda ficaram à frente.

Após as últimas provas e medalhas neste domingo, a cerimônia de encerramento ocorreu no Stade de France. Apesar da chuva intermitente em Paris, as delegações paralímpicas aproveitaram intensamente a festa.