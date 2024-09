Jannik Sinner confirma favoritismo e vence US Open pela 1ª vez

São Paulo

O italiano Jannik Sinner conquistou seu segundo título de Grand Slam da carreira ao ser coroado campeão do US Open neste domingo (8). Por 3 sets a 0 (6/3, 6/4, 7/5), ele superou o americano Taylor Fritz, que tinha grande parte da torcida de 24 mil pessoas a seu favor na quadra central do complexo do torneio de tênis disputado em Nova York.

Logo no início do jogo, o atual líder do ranking da ATP (associação de tenistas profissionais) quebrou o saque do adversário, que chegou a empatar a disputa no quarto game, mas logo viu o set ir embora ao ceder mais duas quebras a Sinner.

Em um segundo set mais equilibrado, os sacadores tiveram maior eficiência. O italiano, porém, aproveitou novamente um break point para abrir 2 a 0.

Jannik Sinner comemora ponto durante a final do US Open 2024, contra o americano Taylor Fritz - Mike Segar/Reuters

O americano ensaiou uma reação ao liderar o terceiro set, mas Sinner se recuperou para fechar o jogo em 2 horas e 15 minutos, tornando-se o primeiro italiano a conquistar o Aberto dos Estados Unidos.

A campanha de Sinner incluiu vitórias sobre o russo Daniil Medvedev (5º do ranking) e o americano Tommy Paul (14º). Na semifinal, superou o britânico Jack Draper (25º) também por 3 a 0.