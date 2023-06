"Mulheres precisam estar nuas para estarem nos clipes musicais enquanto 99% dos caras estão vestidos?" —disparou o grupo de arte feminista Guerrilla Girls em 2014, em referência aos cartazes produzidos por elas mesmas sobre a diferença entre o grande número de figuras de mulheres nuas em pinturas e esculturas e o número bastante inferior de mulheres artistas nos acervos nos maiores museus do mundo.

Desde meados dos anos 1980, o grupo de artistas anônimas adota a máscara de um gorila em cartazes e ações para denunciar os abismos de gênero no mundo das artes visuais.

Cena do clipe 'Funk Rave', de Anitta - Reprodução

Nessa estrutura cultural sobre as imagens e as relações de poder —onde mulheres refletem o desejo de sexo e servidão do patriarcado— homens são sempre sujeitos, nunca objetos. A situação parece ser bastante diferente na Vila Cascatinha, comunidade do bairro de Olaria, Rio de Janeiro, onde a estrela pop Anitta gravou seu mais recente videoclip ‘Funk Rave’ e causou comoção aproximando progressistas e conservadores com cenas quase ousadas que vazaram durante as gravações do clipe, em janeiro de 2023.

Um conjuntinho preto e branco em referência à marca Bad Boy e óculos espelhados estilo Juliet na cabeça, um par de chinelos Kenner que se alterna com tamancas coloridas nos pés, shortinho jeans rasgado e calcinha asa-delta mostrando bem a bunda elencam o figurino da cantora; uma profusão de homens descamisados com o mesmo corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno na copa de 2002 se destacam na figuração, como o avesso de um harém.

A arquitetura de improviso, o chão de terra batida e a poeira do campinho de futebol da ‘quebrada’, a viela e o beco compõem o cenário onde a periferia é também personagem. Uma galinha que corre solta e uma roda de samba lembram as primeiras cenas vertiginosas do filme "Cidade de Deus", de 2002, e uma série de referências visuais do começo dos anos 2000 parecem querer passar a limpo um passado não muito distante onde a objetificação do corpo da mulher nas artes, TV, cinema, publicidade, música, parecia natural e imutável; objetificação reiterada tantas vezes no audiovisual do funk brasileiro e também no mundo de todas as imagens produzidas pela cultura heterossexual hegemônica.

Anitta parece querer inverter a polaridade de poder nas relações de gênero e reinventar o erotismo latino-americano partindo de uma favela carioca. A artista se apresenta como o bendito fruto entre os homens e se abre como uma flor de planta carnívora e que engole o sexo, os machos e toda realidade à sua volta.

No seu novo vídeo, Anitta usa referências vivas na memória e nos apresenta uma pequena série de novas possibilidades do olhar.

Cena do clipe 'Funk Rave', de Anitta - Reprodução

Male Gaze —olhar masculino na tradução literal do inglês— é a expressão feminista da segunda metade do século 20 usada para definir a dominação masculina heterossexual na produção imagens e narrativas; define o domínio do olhar masculino sobre todos os outros olhares. O ‘olhar masculino heterossexual’ é o que se convencionou como ‘olhar universal’, como forma de manutenção de poder.

Nos últimos séculos, esse suposto ‘olhar universal’ do macho heterossexual é o ponto de vista da imensa maioria das criações que consideramos arte. Na verdade, o que considera História da Arte não passa de uma visão parcial e editada sobre as criações dos mais diversos sujeitos e seus olhares.

O que está dentro dos museus —incluindo as mais diversas representações de mulheres nuas— é reflexo direto do olhar da burguesia branca, eurocêntrica e heterossexual sobre a realidade. Anitta se vale de um arsenal de referências do feminino periférico e nos apresenta simbolicamente um espelho: que reflete a erotização relacionada ao corpo feminino e ao mesmo tempo a inverte em seu reflexo.

Cena do clipe 'Funk Rave', de Anitta - Reprodução

O desejo sexual partindo de uma mulher poderosa no território mainstream da música ainda causa um certo estranhamento capaz de unir jacobinos e girondinos no Brasil de 2023. Anitta ousa pela fartura de pele reluzindo em sua novíssima produção, escancarando os pudores em torno do desejo de uma mulher emancipada sobre o corpo do homem.

A cultura do olhar masculino heterossexual minimiza o caráter universal de olhares femininos e LGBT+ sobre o sexo e os exibe como apêndices da cultura dominante, quando não os invisibiliza. O sexo do ponto de vista da mulher heterossexual, a Arte Queer e o homoerotismo recorrentemente despem o corpo do homem de roupas e de poder, colocando a nudez masculina e toda sua fragilidade no centro do olhar, lugar historicamente relacionado ao corpo feminino despido.

Despir o homem é também ressignificá-lo, é também mostrar o homem a si mesmo e aos outros. A objetificação do macho dominante pelo sexo nos territórios da cultura heterossexual ainda causa embaraço —dificilmente veremos de homens nus em quantidade nas paredes dos museus— enquanto a nudez da mulher é naturalizada como extensão da principal função do corpo feminino na cultura machista: servir.

Na favela feérica de "Funk Rave", a cantora encarna a figura da boss bitch e os homens estão dispostos a servi-la de todas as formas, Anitta ostenta uma hipnótica catarse para mulheres heterossexuais e homens gays.

O espelho refletido de Anitta apresenta a realidade e a inverte. Ecoa a estética da periferia dos anos 2000, exibe e inverte a favela, remói o sujeito homem, desloca e substitui o objeto de desejo, repercute a coisificação do corpo preto, anuncia e inverte o sexo, aponta e inverte o poder, espelha e inverte a mulher, noticia e inverte a cantora pop.

Assim como "Vênus" —tantas vezes representada nua na história da arte— Anitta tem um espelho nas mãos. Há um mundo invertido do outro lado do espelho e o reflexo é apenas sua superfície.