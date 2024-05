Fãs de Madonna no Rio batalham por entradas VIP com ação do Itaú para show

Rio de Janeiro

A organização do show gratuito de Madonna na praia de Copacabana, no próximo sábado (4), separou 7.500 entradas para uma área VIP localizada em frente ao palco. O banco Itaú, patrocinador do evento, reservou parte delas para celebridades, membros de fã-clubes e donos de páginas especializadas em Madonna nas redes sociais.

Em março, o banco divulgou uma promoção que daria 750 convites para clientes, incluindo dez que receberiam a viagem completa, com passagem, hospedagem e alimentação.

O publicitário Rafael Froner, fã de Madonna e dono do canal Café com o Rafa, que conseguiu ingresso para área VIP do show em Copacabana - Yuri Eiras/Folhapress

Em paralelo, nesta semana, o banco está fazendo uma ação promocional nos arredores do Copacabana Palace. Fãs são abordados e precisam cantar e dançar para conseguir as entradas.

A informação sobre a presença das equipes promocionais se espalhou. Deu-se, então, uma batalha pelas entradas. Nas redes sociais, há relatos de vendas falsas de ingressos VIP. Perfis anunciam falsos ingressos por até R$ 2.000.

Procurada, a Polícia Civil disse recomendar que as possíveis vítimas dos golpes registrem ocorrência em delegacias ou por meio da Delegacia Online. "A comunicação do crime é essencial para que os casos sejam investigados e os autores, identificados e responsabilizados criminalmente", diz a polícia, em nota.

A arquiteta Ticiana Braga, 48, antecipou a viagem de Manaus para o Rio de Janeiro para tentar as entradas distribuídas pelas equipes de promoção.

Ela e cinco amigos perambularam por Copacabana por dois dias a fim de encontrar a equipe de promoção. Conseguiram as entradas após serem gravados em vídeo pelos promotores do banco cantando sucessos de Madonna e fazendo coreografias marcantes da carreira da cantora.

"Soube que estavam distribuindo e falei: 'vou ganhar esse VIP na unha'. Consegui e chorei durante minutos. Ao mesmo tempo, estou triste por amigos que não conseguiram. Somos um grupo de mais de 60 pessoas que amam e vivem Madonna."

Dono de um canal no YouTube com quase 30 mil inscritos, o amazonense Rafael Froner só conseguiu as entradas depois de uma campanha dos seguidores nas redes sociais.

"Comprei a passagem de avião antes de ganhar a entrada e estava grato por cantar e chorar ao lado de 1 milhão de pessoas. Mas meus seguidores fizeram uma grande campanha, fizeram teses dos motivos pelos quais eu deveria ganhar. Foram mais de 300 pessoas publicando. Daí, o Itaú entrou em contato comigo", diz. Nos vídeos, Froner comenta letras e explica músicas de Madonna.

Madonna na janela do seu quarto no hotel Copacaba Palace - Dilson Silva - 29.abr.2024/AgNews

"Faço as pessoas prestarem atenção na semiótica e não ficarem só na coisa da gritaria. Por isso o nome é Café com o Rafa. É como se eu sentasse ao lado do seguidor para conversar sobre Madonna."

Daniel Garrido, 40, DJ e fã de Madonna desde 1993, quando a rainha do pop chegou ao Rio de Janeiro para fazer um show da turnê "The Girlie Show", está feliz pela chance de vê-la, mas ainda luta por uma entrada para ficar mais perto da artista.

"Estou tentando o VIP de todas as formas possíveis. Sou membro de fã-clube oficial e talvez consiga por este caminho. Mas vim até Copacabana para tentar encontrar a equipe de promoção e garantir minha vaga."

A prefeitura do Rio espera um público de 1,5 milhão de pessoas para o show de Madonna.