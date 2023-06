Madonna está se sentindo bem, afirma comediante que é amiga da cantora

Madonna está se sentindo bem após ser internada em estado grave na UTI, afirmou a comediante Rosie O'Donnell em foto publicada no Instagram na madrugada desta quinta-feira.

A cantora Madonna - Neil Hall/Reuters

As duas, que são amigas, aparecem lado a lado na imagem publicada. Elas se conheceram durante as filmagens do filme "Uma Equipe Muito Especial", de 1992, que recentemente virou série no Amazon Prime Video.

A cantora americana recebeu alta, saiu do hospital em que estava e foi para a casa que tem em Nova York numa ambulância privada, afirmou uma fonte não identificada à CNN.

A cantora desenvolveu uma grave infecção bacteriana no último final de semana, segundo seu empresário Guy Oseary. Ela vai adiar o início da sua próxima turnê, a "Celebration Tour", em que apresenta hits de toda a sua carreira.