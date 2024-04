O que preciso saber antes de viajar com meu animal de estimação?

São Paulo

A necessidade urgente de regulamentação para o transporte de animais de estimação foi ressaltada após a morte de Joca, um golden retriever de 5 anos, durante um voo da Gol. Os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária enfatizaram isso em comunicado oficial:

"Esta é uma questão de extrema importância para o bem-estar e a segurança dos animais, passageiros e profissionais da aviação civil e de transportes terrestres."

As questões não se limitam apenas ao Brasil. Desaparecimentos e mortes de animais de estimação também são relatados no exterior.

