Neta de Elvis vai pagar Priscilla Presley para encerrar disputa familiar

A atriz Riley Keough concordou em dar a Priscilla Presley, sua avó e a ex-mulher de Elvis Presley, um valor fixo como parte de um acordo que resolverá uma disputa sobre o controle da fundação familiar. A informação consta de documentos judiciais divulgados na terça-feira, 13.

Advogados das partes procuraram manter os detalhes do acordo em sigilo, mas os papéis mencionam o que parece ser um pagamento de US$ 1 milhão.

Priscilla Presley e Riley Keough - Jon Kopaloff/Getty Images/AFP

No processo de 95 páginas, Keough também concordou em pagar até US$ 400 mil para cobrir as custas judiciais de Presley ligadas à petição apresentada por Presley no início do ano, contestando a validade de um documento de 2016 que a afastou como funcionária de uma entidade conhecida como Fundação Promenade. Com o acordo, Keough se tornará a única beneficiária desse instrumento financeiro estabelecido por sua mãe, Lisa Marie Presley, que morreu em janeiro.

Keough também concordou em manter Priscilla Presley como "assessora especial" da fundação, papel para o qual ela receberá um valor anual não revelado por dez anos ou até sua morte —o que ocorrer primeiro.

Os termos do acordo ainda precisarão ser aprovados por um juiz na Corte Superior de Los Angeles, onde foram registrados. Os documentos dizem que, em troca da renúncia de Presley a seu cargo na fundação, Keough fará o pagamento depois de receber o valor do seguro de vida de sua mãe.

"Resolvendo as exigências pendentes na petição de Priscilla, as partes estão poupando custas judiciais significativas por evitar um processo litigioso e também vão evitar expor publicamente um litígio intrafamiliar que teria sido contrário aos desejos de Lisa e não seria do interesse da família", disse o documento registrado na justiça.

Se for aprovado, o acordo encerrará meses de disputas legais entre Keough e Presley.

Lisa Marie Presley morreu subitamente aos 54 anos e foi sepultada em Graceland ao lado de seu pai. Priscilla Presley imediatamente registrou uma petição judicial contestando uma emenda feita em 2016 à fundação, supostamente autorizada por sua filha, que removeu Priscilla Presley e o ex-gerente de negócios da família, Barry Siegel, como diretores.

A emenda também designara Riley Keough e seu irmão Benjamin Keough como co-diretores no caso da morte de Lisa Marie Presley —Benjamin Keough morreu em 2020, aos 27 anos.

Os advogados de Priscilla Presley argumentaram que a emenda não era válida, dizendo que não chegou a ser entregue a Presley enquanto sua filha estava em vida, conforme o previsto nos termos da fundação. Os papéis judiciais também diziam que a emenda era potencialmente fraudulenta, alegando que a assinatura de Lisa Marie Presley não correspondia à sua letra habitual.

Na disputa atual, Priscilla Presley pediu ao tribunal que a reconhecesse como diretora da fundação.

Em uma audiência no mês passado, advogados de Riley Keough e Presley anunciaram que as duas partes haviam chegado a um acordo, mas não o descreveram publicamente.

A segunda-feira, 12, foi o prazo final definido pela juíza Lynn Scaduto para os advogados apresentarem petições adicionais. Ela marcou uma audiência em 4 de agosto para avaliar o acordo formalmente para decidir se será aprovado.

A "marca" Elvis Presley continua a gerar dinheiro, faturando mais de US$ 100 milhões por ano. A parcela dessa receita que fica com a família Presley é encaminhada para a Fundação Promenade. Esta conserva 15% da Elvis Presley Enterprises e a casa principal de Graceland, em Memphis, Tennessee, de modo que vale dezenas de milhões de dólares.

Conforme divulgou o New York Times, antes de sua morte Lisa Marie Presley recebeu uma renda de US$ 1,25 milhão da fundação no ano passado.

O valor exato do montante fixo que Priscilla Presley vai receber foi ocultado em dois lugares dos documentos judiciais levados a público na quinta-feira. Mas um parágrafo que menciona o papel de Keough em pagar as custas judiciais ligadas à disputa disse que essas custas serão pagas ao mesmo tempo que o "pagamento de 1 milhão de dólares" citado anteriormente em um parágrafo que mencionou um valor fixo.

O acordo também dá a Priscilla Presley o direito de ser sepultada em Graceland, perto de seu ex-marido.

Tradução por Clara Allain