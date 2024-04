Onde ver 'Adeus, Terra', ficção científica sul-coreana sobre o fim do mundo

São Paulo

Em 200 dias, a península da Coreia deve ser atingida por um asteroide que eliminará a vida naquela parte do planeta.

Cena da série 'Adeus, Terra', da Netflix - Divulgação

Com o alarme vem o caos, uma lei marcial entra em vigor, seitas explodem por todo o lugar e alguns tentam migrar para locais seguros. Mas outros não acreditam na colisão catastrófica e continuam vivendo como se não houvesse amanhã. Série de ficção científica sul-coreana.

Netflix, 16 anos

O Segredo dos Polvos

Do diretor James Cameron, com narração do ator Paul Rudd, a série documental sobre polvos mostra como esses animais marinhos são parecidos com os humanos —inteligentes, sensíveis e curiosos que constroem cidades para viver.

Disney+, livre

A Cor Púrpura

Nova adaptação para o cinema do romance de Alice Walker, agora um drama musical sobre a dura vida de uma mulher negra do sul dos Estados Unidos na primeira metade do século 20. Fantasia Barrino reprisa sua atuação na Broadway no papel de Celie.

Max, 14 anos

Histórias que Contamos

A roteirista Sarah Polley dirige este documentário profundamente pessoal sobre os segredos de sua família, que inclui a revelação de que ela foi produto de um caso extraconjugal entre sua mãe Diane Polley e o produtor teatral canadense Harry Gulkin.

Filmicca, 14 anos

Estômago

Raimundo Nonato vai para a cidade grande para melhorar de vida. Com talento para a culinária, começa fazendo coxinhas em um boteco e logo cresce virando cozinheiro de um restaurante italiano. Até que uma traição o leva preso. Dirigido por Marcos Jorge e estrelado por João Miguel.

Canal Brasil, Globoplay e Netflix, 19h30, 16 anos

Canal Livre

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fala sobre temas polêmicos, como regulamentação da inteligência artificial e taxação de big techs. Na entrevista, o cientista político Fernando Schüler e os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oinegue.

Band, 23h30, livre