Estúdios de Hollywood ofereceram US$ 1 bilhão aos atores para evitar greve

Los Angeles

Grandes estúdios de cinema e televisão ofereceram aos atores de Hollywood mais de 1 bilhão de dólares em remuneração maior e aumento dos benefícios antes que o sindicato SAG-AFTRA convocasse uma greve na semana passada, disse um grupo que representa as empresas de mídia na segunda-feira.

A Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que negocia em nome de Netflix, Walt Disney Company, Warner Bros e outros, afirmou que o SAG-AFTRA "continua descaracterizando as negociações".

Atores do SAG e membros da WGA em greve em frente ao estúdio da Paramount, em Los Angeles - Reuters

O SAG-AFTRA convocou uma greve na quinta-feira passada depois que os negociadores sindicais disseram que não conseguiram chegar a um acordo com os estúdios sobre um novo contrato de três anos com maiores benefícios e limites para o uso de suas imagens por inteligência artificial.

"O acordo do qual SAG-AFTRA desistiu em 12 de julho vale mais de 1 bilhão de dólares em aumentos salariais, pensões e contribuições de saúde e aumentos residuais e inclui proteções inéditas ao longo do prazo de três anos, incluindo expressamente com respeito à IA", disse a AMPTP em um comunicado.

"O SAG-AFTRA afirmar que não respondemos às necessidades de seus membros é, na melhor das hipóteses, dissimulado", acrescentou a AMPTP.

Na segunda-feira, o SAG-AFTRA, que representa mais de 160.000 atores, dublês e outros, divulgou uma lista detalhada de suas propostas e o que disse serem as respostas dos estúdios, sob o título "Estamos lutando pela sobrevivência de nossa profissão".

Entre elas, o SAG-AFTRA disse que pediu um aumento salarial geral de 11% no primeiro ano do contrato para compensar a inflação. O sindicato afirmou que os estúdios reagiram com uma oferta de 5%.

Os atores se juntaram aos membros do Writers Guild of America (WGA), que entraram em greve em 2 de maio depois de não conseguirem chegar a um acordo com a AMPTP.