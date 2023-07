Onde ver No Limite - Amazônia, que traz famosos em nova temporada

São Paulo

O reality de sobrevivência volta com mais uma temporada, novamente apresentada por Fernando Fernandes. Entre as novidades está a participação de já conhecidos pelo público, como os atores Carol Nakamura, Claudio Heinreich, Mônica Carvalho e Paulinho Vilhena e Pipa, vice-campeã da primeira edição do programa, em 2000.

Fernando Fernandes, apresentador do programa No Limite - Mauricio Fidalgo 2023/Globo

O vencedor também não será mais escolhido pelos espectadores, e sim definido depois de uma grande prova final.

No Limite – Amazônia. Globo, 22h25, 12 anos

Sid & Nancy

Gary Oldman teve seu primeiro grande personagem no cinema neste filme de 1986, dirigido por Alex Cox. Ele interpreta Sid Vicious, da banda punk The Sex Pistols, e Chloe Webb vive a namorada do roqueiro, Nancy Spungen. Num papel coadjuvante está Courtney Love, que mais tarde se casaria com Kurt Cobain.

Mubi, 18 anos

Sobrevivendo em Grande Estilo

Nesta nova série cômica da Netflix, uma mulher plus size de 38 anos tenta se reinventar como estilista depois de um divórcio traumático.

Netflix, 16 anos

A Última Fonte

Num futuro próximo, a água se torna escassa, e um jornalista luta contra seus próprios demônios para investigar um assassinato. Baseado nas obras de Mario Mendoza, este thriller colombiano é um dos filmes mais vistos da plataforma.

Amazon Prime Video, 16 anos

Um Herói de Quatro Patas

Neste filme húngaro, um homem adota um filhote de pastor alemão e forma com ele uma ótima equipe de resgate.

Looke, livre

Provoca

O advogado e ativista Ewerton Carvalho conversa com Marcelo Tas sobre sua luta para libertar pessoas presas injustamente —quase sempre, jovens negros da periferia.

Cultura, 22h, 10 anos

Cidade Amarela

Fábulas de Esopo são encenadas com fantoches nesta websérie voltada para as crianças. O primeiro episódio é "O Ratinho do Campo e o Ratinho da Cidade".

Canal Lumine no YouTube, grátis