Alckmin aparece de terno e boné em homenagem aos 50 anos do hip hop

São Paulo

O vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin publicou em suas redes um vídeo em homenagem aos 50 anos da criação do hip hop. Na gravação, aparece de boné, terno e gravata.

"Amigas e amigos hoje eu tiro o meu boné para o hip hop em homenagem aos 50 anos de sua criação", brinca, removendo o acessório. Ele fala sobre a criação do gênero em Bronx, em Nova York, e do crescimento da música no Brasil nos anos 1980.

Geraldo Alckmin aparece de boné em vídeo sobre os 50 anos do hip hop - Reprodução

"Poesia nascida das ruas, o hip hop segue forte, de uma forma genuína, como expressão política das periferias. Nesse dia especial, homenageio todos os artistas do hip hop, o talento de unir pessoas através da música, a capacidade de dar voz às comunidades."

A trilha do vídeo é a música "Oliveira Silveira Sou Eu e Você!", do rapper gaúcho Rafael Rafuagi, um dos artistas do coletivo Construção Nacional da Cultura Hip Hop, que se reuniu com Alckmin na terça-feira (8), em Brasília.

"Hoje estivemos com o vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin. Na oportunidade, apresentamos esta linda Construção Nacional pautando os 26 Estados mais o DF. Além disso, construímos juntes projetos para o desenvolvimento econômico da Cultura Hip-hop", afirmou o coletivo ao publicar uma foto com o político.

Alckmin também comentou sobre o encontro em suas redes. "Comecei o dia em ritmo de hip-hop, recebendo o ativista e MC Rafael Rafuagi, artista reconhecido na cena da música e da literatura, tendo lançado recentemente seu livro 'Teoria Prática, a história das juventudes na engenharia social' que aborda a vivência das juventudes periféricas, através da sua própria trajetória", escreveu.